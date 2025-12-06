Buscan a sospechosa de robar vehículo y cruzar hacia México

Las autoridades buscan a una mujer sospechosa de haber cruzado hacia México un vehículo robado a través del Puente Internacional de Hidalgo el pasado 3 de diciembre.

Acciones de la autoridad

Según el Departamento de Policía de Weslaco, la implicada habría manejado un Jeep Wrangler robado desde esta ciudad hasta el cruce fronterizo.

Detalles del robo del vehículo

La policía solicita la colaboración de la comunidad para identificar a la sospechosa y prevenir futuros delitos vinculados al robo y tráfico de vehículos.

Colaboración ciudadana solicitada

Quien tenga información puede contactar a la División de Investigaciones Criminales (CID) al (956) 968-8591 o, de forma anónima, a la Línea de Testigos Contra el Crimen al (956) 968-8477.