Buscan aclarar asesinato ocurrido en el año de 2023

AUSTIN, Texas.- Greg Abbott anunció que la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador ofrece una recompensa de hasta 20,000 dólares por información que conduzca a la identificación y posterior arresto de la persona o personas involucradas en el apuñalamiento fatal de Austin Kanuch, ocurrido el 22 de septiembre de 2023.

"Cecilia y yo seguimos lamentando la trágica pérdida de Austin Kanuch tras ser brutalmente apuñalado en el Condado de Harris, y oramos por su familia y seres queridos", declaró el Gobernador Abbott en un comunicado de prensa.

Ese día, según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, Austin Kanuch, de 39 años, fue asesinado a puñaladas. Según los investigadores, estaba dormido cuando alguien irrumpió en su casa.

Dos años después, la gran pregunta sigue siendo: ¿quién le quitó la vida a su hijo?

Las imágenes de vigilancia de ese día muestran a una persona que las autoridades creen que es el sospechoso conduciendo una bicicleta cerca de la casa de Kanuch en Greenleaf Lake Drive en el noroeste de Houston.

"Siempre estamos esperando que ocurra algo inesperado. Esperando que ocurra algo inesperado, ¿sabes? Y siempre estamos esperando que suene el teléfono para decir: ´Hemos hecho un arresto´", dijo Celene, la madre del abatido.

El Estado de Texas se mantiene en constante coordinación con las autoridades locales para proporcionar todos los recursos necesarios y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y enfrenten todo el peso de la ley por este atroz crimen. Invito a los tejanos que tengan información sobre este delito a llamar a la línea directa de Crime Stoppers de Texas o a enviar una denuncia anónima en línea, indicó el gobernador en un comunicado. Con la ayuda del público, garantizaremos que se haga justicia.

Además de la recompensa estatal, Crime Stoppers de Houston ofrece una recompensa de hasta $20,000, lo que eleva el monto total de la recompensa a $40,000.

Para ser elegible para las recompensas en efectivo, los informantes deben proporcionar información a las autoridades mediante uno de los siguientes métodos:

Llamar a la línea directa de Crime Stoppers de Texas al 1-800-252-TIPS (8477)