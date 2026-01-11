ICE desmiente motín en centro de detención de Los Fresnos

LOS FRESNOS, Texas. – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que una protesta menor entre personas detenidas en el Centro de Procesamiento de Puerto Isabel en esta ciudad fue resuelta en menos de una hora la mañana de este viernes 10 de enero, desmintiendo rotundamente rumores de un motín o toma de rehenes.

De acuerdo con el portavoz de ICE, Tim Oberle, el incidente ocurrió en uno de los dormitorios del centro. Agentes y personal administrativo se reunieron con los detenidos, atendieron sus inquietudes y lograron disipar la situación en un lapso de aproximadamente 45 minutos. "Las declaraciones que sugieren que hubo un motín o que personal fue tomado como rehén son completamente falsas", afirmó Oberle en un comunicado, refiriéndose a los rumores que circularon y causaron alarma.