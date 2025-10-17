Incendio deja un adulto y 4 menores hospitalizados

LA BLANCA, Texas.- Cuatro niños y un adulto fueron trasladados a un hospital local por inhalación de humo el miércoles tras un incendio ocurrido la madrugada en una zona rural del condado de Hidalgo.

El incendio se produjo aproximadamente a las 4:00 de la mañana en una casa rodante ubicada en la cuadra 1300 de E. Monte Cristo Rd. en La Blanca.

De acuerdo con declaraciones de Homero Garza, jefe de Bomberos del Condado de Hidalgo, presumiblemente el incendio se inició en el exterior de la vivienda, donde se conectó un aire acondicionado minisplit, y que finalmente se extendió hacia el interior.

Garza descartó que el incendio haya sido provocado intencionalmente.

Cinco de los siete miembros de la familia que se encontraban en la vivienda durante el infortunio fueron trasladados al hospital por inhalación de humo.

El Departamento de Bomberos de Elsa respondió al incendio y recibió asistencia del Departamento de Bomberos de Edcouch.