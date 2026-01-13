Acusan a hombre de homicidio por intoxicación

Ignacio Zambrano Luna, de 41 años y residente de San Juan, enfrenta cargos de homicidio por intoxicación y dos cargos de agresión por intoxicación con un vehículo, derivados de un accidente mortal ocurrido el verano pasado en esta ciudad.

¿Cómo ocurrió el accidente mortal en San Juan?

El fatal percance tuvo lugar el 19 de agosto de 2025, alrededor de las 7:52 a.m., en la intersección de E. Dicker Road y N. McColl Road. Según una declaración jurada, Luna conducía una GMC Sierra 2011 a alta velocidad hacia el sur por McColl Road, pasó un semáforo en rojo e impactó violentamente contra un Ford Fusion 2017.

El conductor del Fusion, Armando Alanis Limón, fue trasladado de emergencia al South Texas Health System McAllen, donde falleció. El impacto también provocó una colisión secundaria con una GMC Acadia 2023, cuyo conductor fue hospitalizado y un pasajero atendido en el lugar.

Detalles del comportamiento errático de Ignacio Zambrano Luna

Al ser atendido en la escena, Luna "se mostró incoherente y exhibió un comportamiento errático", según el documento judicial. Hizo declaraciones contradictorias como "Ni siquiera estaba conduciendo" y "No recuerdo nada", e incluso intentó abandonar el lugar mientras recibía atención médica.

Fue puesto bajo custodia y trasladado a un hospital para su evaluación. Posteriormente, fue fichado formalmente el 21 de agosto y los cargos fueron presentados el 9 de diciembre de 2025.

Situación legal actual de Ignacio Zambrano Luna

Luna permanece recluido en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Hidalgo con una fianza total fijada en $300,000 dólares. Su primera comparecencia ante un tribunal está programada para este miércoles.