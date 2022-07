Hombre salva a 5 del incendio de una casa

Nick Bostic, de 25 años, de Lafayette, conducía temprano el 11 de julio en la ciudad del noroeste de Indiana cuando vio una casa en llamas. Se detuvo y corrió adentro para alertar a sus residentes.

"Pisé los frenos, giré el volante, di un giro de 180. Corrí hacia la parte trasera de la casa y estaba gritando a cualquiera. Salieron cuatro caras, tres o cuatro caras", dijo a WLFI-TV.

Una mujer de 18 años estaba en la casa cuidando a sus tres hermanos, de 1, 6 y 13 años, junto con un amigo de 13 años del hermano de 13 años, mientras los padres de los cuatro hermanos estaban jugando. dardos, informó The Washington Post.

Bostic dijo que la joven de 18 años pudo sacar a tres de los niños, pero ella le dijo que todavía faltaba un niño, lo que lo llevó a buscar a ese niño en la casa llena de humo.

"Escuché un leve gemido, un leve llanto y bajé hasta que encontré a ese bebé", dijo.

Debido al denso humo, dijo que su única opción era salir por una ventana del segundo piso. Bostic golpeó el vidrio y saltó a un lugar seguro con la niña de 6 años en sus brazos. Sufrió múltiples heridas, pero la niña solo sufrió un pequeño corte en el pie.

El video de la cámara corporal de la policía capturó las consecuencias del salto, con Bostic iluminado por la casa en llamas y caminando hacia los socorristas, con la niña en sus brazos.

En el video, un oficial de policía toma al niño que llora mientras Bostic, quien está sin aliento y jadeando, con un brazo derecho herido y sangre en su ropa, se sienta en la acera y dice: "Necesito oxígeno".

Después de que un oficial ayuda a Bostic a llegar a un lugar más seguro al otro lado de la calle, se le aplica un torniquete en el brazo después de que se acuesta en el césped. Bostic luego pregunta: "¿Está bien el bebé? Por favor, dime que el bebé está bien" antes de que alguien fuera de cámara le asegure que el niño está bien.

"Lo hiciste bien amigo, ¿de acuerdo?" un oficial le dice a Bostic.

Bostic, quien sufrió inhalación de humo además de su lesión en el brazo y otras heridas, fue trasladado en avión a un hospital de Indianápolis y dado de alta dos días después.

Dijo que no es un héroe y que simplemente hizo lo que le hubiera gustado que alguien hiciera por él y su familia si su casa se incendiara.

"Todo valió la pena. No dejaba de recordarme qué pequeño sacrificio. Este dolor temporal... vale mucho la pena", dijo a WLFI-TV.

ES UN HÉROE VERDADERO

Una página de GoFundMe creada para Bostic para ayudar a pagar sus facturas médicas y de hospital había recaudado más de 470,000 dólares el miércoles por la tarde, superando con creces su meta de 100,000.

David Barrett, el padre de los cuatro hermanos, le dijo a The Washington Post que su familia se siente "muy bendecida por lo que hizo Nick".

"Él es un verdadero héroe, y mi hija es una verdadera heroína por despertar a los niños. No me gusta pensar en lo que podría haber pasado si Nick no hubiera aparecido. Estoy agradecido más allá de las palabras", dijo.

El jefe de investigación de incendios de Lafayette, Brian Alkire, le dijo al (Lafayete) Journal & Courier que el incendio comenzó en el porche delantero de la casa en la ciudad, a unas 65 millas (105 kilómetros) al noroeste de Indianápolis. La policía dijo que el incendio sigue bajo investigación.