Tiroteo en Bellaire deja un muerto y detenidos

HOUSTON, Texas - La madrugada de este sábado, un tiroteo en el área de Bellaire Boulevard y South Rice Avenue dejó un hombre muerto y varios detenidos, según informó el Departamento de Policía de Bellaire. A las 3:03 a.m., un oficial que patrullaba la zona escuchó múltiples disparos y localizó a tres personas alteradas en el estacionamiento de una gasolinera Chevron. Los individuos afirmaron haber sido víctimas de un robo por parte de otro grupo de hombres que escapó en un sedán Honda gris. En el lugar, dos hombres hispanos atendían a un tercero que presentaba múltiples heridas de bala.