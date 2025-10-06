Muere sospechoso en balacera con policías

HOUSTON, Texas.- Un hombre murió este domingo tras un tiroteo con oficiales del Departamento de Policía de Houston (HPD) en el bloque 5800 de Hartwick.

El asistente en jefe Yasir Bashir informó que tres agentes respondieron a un reporte de un sujeto disparando con un rifle tipo AR-15 en la calle. Dos oficiales abrieron fuego después de que el hombre de 29 años desobedeciera las órdenes de soltar el arma.

El sospechoso, identificado como hispano y residente del lugar, fue declarado muerto en la escena. Autoridades policiales confirmaron que el arma fue recuperada y que no hay más amenazas para la comunidad.

La investigación está en curso y las cámaras corporales se publicarán en un plazo de 30 días, según el protocolo del departamento.