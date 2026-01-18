Tiroteo deja hispano herido en Houston

HOUSTON - Oficiales respondieron a un reporte de disparos en un complejo de apartamentos en Hammerly. Al llegar, localizaron a un hombre hispano adulto con múltiples heridas de bala. La víctima fue trasladada a un hospital cercano y se cree que se encuentra en condición estable.

Información preliminar indica que la víctima estuvo involucrada en una altercación física, incluyendo una pelea a puños, con sospechosos que ya se encontraban dentro del complejo. La confrontación escaló y derivó en el tiroteo.

Autoridades policiales están recabando información de los vecinos y revisando imágenes de cámaras de vigilancia para determinar los hechos que llevaron al tiroteo.