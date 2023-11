Exoneran a un hombre tras 35 años en prisión

ALBION, Michigan.- Un hombre acusado de ingresar a una casa y agredir sexualmente a una niña de 11 años en el suroeste de Michigan fue liberado tras pasar 35 años en prisión, luego que las autoridades aceptaron que fue condenado por error.

ANULAN CONDENA

Un juez anuló la condena de Louis Wright el jueves a petición del fiscal del condado Calhoun y la fiscalía estatal.

"Nuevos análisis de ADN exculparon al señor Wright como el autor" del delito, indicó la fiscalía.

El Proyecto Inocencia, de la Facultad de Derecho Cooley, que representa a Weight, detalló que una confesión falsa y una declaración de "nolo contendere" llevaron a décadas de encarcelamiento.

En 1988, la policía que investigaba el ataque a la niña en Albion, 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Detroit, decidió que Wright era sospechoso después que un agente que no estaba en servicio aseguró que lo habían visto en el vecindario.La policía dijo que Wright confesó, aunque el interrogatorio no fue grabado y él no firmó una confesión, según el Proyecto Inocencia.

"Nunca se pidió a la víctima que identificara a persona alguna dentro o fuera de la corte", de acuerdo con el Proyecto Inocencia. Wright, ahora de 65 años, hizo una declaración de nolo contendere y fue condenado a entre 25 y 50 años de prisión. Posteriormente, trató de retractarse de esa declaración, pero no se le permitió.

El Proyecto Inocencia no respondió a un pedido de declaraciones adicionales, No está claro por qué Wright decidió declarar nolo contendere, que a los efectos de la sentencia equivale a una declaración de culpa.

"El señor Wright siempre insistió en su inocencia", dijo el proyecto en un comunicado.

El fiscal David Gilbert dijo que se reabrirá la causa.

"No hay justicia sin verdad. Esto se aplica a todos", dijo.