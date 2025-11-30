Detiene CBP a otro depredador sexual

Detiene CBP a otro depredador sexualAntonio Díaz Vargas tenía una orden de arresto emitida por el Departamento de Policía de Waukegan.
LAREDO, Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestaron el Día de Acción de Gracias a un hombre de 76 años solicitado en Illinois por abuso sexual agravado de un menor, informaron autoridades este viernes. El arresto ocurrió el 26 de noviembre en el Puente Juárez-Lincoln, cuando Antonio Díaz Vargas, residente extranjero que viajaba como pasajero de autobús, fue canalizado a una inspección secundaria. La verificación biométrica a través del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) confirmó que existía una orden de arresto en su contra, emitida por el Departamento de Policía de Waukegan, Illinois, por el delito de abuso sexual criminal agravado a un menor.
EL MAÑANA RECOMIENDA