Arrestan fugitivo buscado por un presunto asesinato

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de Laredo detuvieron a un hombre buscado por un presunto homicidio en Fort Worth, Texas.

La detención del fugitivo ocurrió el martes 26 de agosto, cuando oficiales ubicados en el Puente Juárez-Lincoln remitieron a Hugo Francisco Garza Muñoz, ciudadano estadounidense de 25 años, a una inspección secundaria. Garza Muñoz viajaba como pasajero en un autobús comercial. Tras escoltarlo a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por homicidio/asesinato con sobredosis, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Tarrant en Fort Worth, Texas.

"La exitosa aprehensión de este individuo demuestra la diligencia de nuestros oficiales", declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo. "CBP se mantiene firme en su misión de identificar e interceptar a quienes intentan evadir la justicia, garantizando que los fugitivos que enfrentan cargos graves sean llevados ante las autoridades competentes".

Según la definición de asesinato en la Sección 19.02 (a) (4) del Código Penal de Texas, una persona comete homicidio criminal si intencional o conscientemente fabrica o entrega una sustancia controlada incluida en el Grupo de Penalización 1-B según la Sección 481.1022 del Código de Salud y Seguridad, en violación de la Sección 481.1123 del Código de Salud y Seguridad, y un individuo muere como resultado de inyectar, ingerir, inhalar o introducir en el cuerpo del individuo cualquier cantidad de la sustancia controlada fabricada o entregada por el actor, independientemente de si la sustancia controlada se usó sola o con otra sustancia, incluida una droga, adulterante o diluyente.