Aprehenden a sujeto por agresión sexual de un menor

HIDALGO, Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de Hidalgo detuvieron a un hombre solicitado por una orden de arresto relacionada con agresión sexual infantil, informaron autoridades este lunes.

El pasado 24 de noviembre, Angel Derek Coria, de 20 años y ciudadano estadounidense, fue canalizado a una inspección secundaria mientras cruzaba como peatón por el Puente Internacional Hidalgo.

Al realizar la verificación biométrica correspondiente, los sistemas del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) confirmaron que Coria era buscado por la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo por un delito grave de naturaleza sexual contra un menor.

"Nuestros oficiales de primera línea encontraron a un viajero con una orden pendiente por un delito grave contra un menor", declaró el director del puerto, Carlos Rodríguez. "Esta detención refleja nuestro compromiso con la seguridad fronteriza y la búsqueda de justicia".

Tras su captura, Coria fue puesto a disposición de los alguaciles del condado para el procedimiento legal correspondiente.

Cabe destacar que, de acuerdo con la legislación estadounidense, los cargos penales son meras acusaciones y los detenidos se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.