Hallan droga a joven que pateó a policía

LAREDO, Texas

Un joven con droga, le corrió a los policías en su vagoneta, luego huyó a pie, pero no llegó muy lejos, fue alcanzado por los preventivos un patrullero le descargó dardos energizados con el Taser, con todo y eso, el sospechoso pateó a un preventivo.

Miguel Ángel Martínez, de 25 años de edad, a las 02:34 de la madrugada de este lunes 18, fue detenido por no obedecer a un agente en auto oficial, quien le marcó el alto.

Todo empezó en la cuadra 64 Norte de avenida Bartlett, el conductor de la Ford Escape, año 2008, color blanco, ignoró al policía y huyó.

En el estacionamiento de un negocio en la esquina de Gale y McPherson el sospechoso bajó de su vehículo y siguió su carrera a pie, pero no llegó muy lejos, hubo de someterle con dardos energizados, lanzados con el instrumento policiaco.

Y cuando era contenido, le dio de patadas a unos de los patrulleros.

Martínez fue cargado con Evadir arresto en vehículo, Evitar aprehensión, Resistir detención, y Posesión de sustancia controlada.



