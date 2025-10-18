Activa gobernador a la Guardia Nacional

AUSTIN, TX.

El gobernador Greg Abbott activó la Guardia Nacional del estado en Austin antes de las protestas planificadas para este sábado en condena de la aplicación agresiva de las leyes migratorias.

Las protestas "Sin Reyes" se llevarán a cabo en todo el país para denunciar el impulso de deportación masiva de la administración Trump y la "amenaza del presidente con apoderarse de las elecciones, destruir la atención médica, las protecciones ambientales y la educación", según el sitio web de los organizadores.

Abbott, en un comunicado de prensa, dijo que está ordenando al Departamento de Seguridad Pública de Texas que active la Guardia Nacional de Texas debido a una "manifestación planeada vinculada a Antifa".

"Hoy, instruí al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a la Guardia Nacional de Texas a desplegar todos los agentes y recursos necesarios para garantizar la seguridad de los residentes de Austin", declaró Abbott. "Texas disuadirá los actos delictivos y colaborará con las autoridades locales para arrestar a cualquiera que participe en actos de violencia o daños a la propiedad".

El antifacismo, también llamado antifa, es un movimiento de izquierda que se opone a grupos de extrema derecha, racistas y fascistas.

La declaración de Abbott no especificó la conexión entre las protestas planeadas y antifa. Tampoco indicó si planeaba desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades de Texas donde se planean protestas, como Houston, Lubbock y McAllen.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, aclaró en un comunicado el jueves que la Guardia Nacional no estaría presente en las calles de Austin a menos que fuera una "emergencia". Las oficinas de Watson y Abbott no respondieron a preguntas inmediatas sobre si la Guardia Nacional seguiría estacionada cerca de la protesta antes de que se produjera la emergencia.

Watson también condenó las protestas violentas y expresó su apoyo a las reuniones pacíficas.

"Seamos claros: no apruebo la militarización de nuestras calles", dijo. "Tampoco apruebo los actos no pacíficos que amenazan la salud o la seguridad de las personas, causan daños a la propiedad y perturban el derecho de quienes desean protestar pacíficamente".

La medida del gobernador se produce después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, también afirmara a principios de esta semana que las protestas están asociadas con el antifascismo, que Trump designó como organización terrorista el mes pasado, según The Hill.

El presidente del Partido Demócrata de Texas, Kendall Scudder, dijo en una declaración que Abbott está "haciendo todo lo que puede para adular a Donald Trump, incluyendo tomar una página del libro de jugadas autoritarias de Trump e intimidar a las personas que ejercen su derecho a la Primera Enmienda".

"Nuestras ciudades no son zonas de guerra ni campos de entrenamiento militar, y no necesitamos un despliegue innecesario de fuerza a costa de los contribuyentes en una protesta pacífica", añadió Scudder.

"Greg Abbott quiere incitar a la violencia contra la multitud e intentar que tengan miedo de salir, tal como lo haría un rey o quienes lo protegen".





MANIFESTACIONES SIMILARES

- En junio, se produjeron protestas similares en todo el estado, desde McAllen hasta Midland, y fueron mayoritariamente pacíficas. Abbott también desplegó 5.000 miembros de la Guardia Nacional en dichas protestas para garantizar la paz y el orden.

- Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles durante las protestas de No Kings en junio, sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. Un juez federal dictaminó posteriormente que el presidente se extralimitó en su autoridad al utilizar fuerzas militares federales para asuntos internos.



