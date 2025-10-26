Pretende convertir El Paso en republicano

EL PASO, TX.- En medio del clima electoral que se vive en todo el estado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, visitó este jueves la frontera para reunirse con simpatizantes y promover la participación ciudadana en las próximas elecciones del 4 de noviembre.

El encuentro, realizado en Riviera Cocina & Cantina, en el área del Valle Alto, reunió a decenas de asistentes y militantes del Partido Republicano en un ambiente familiar donde el mandatario estatal aprovechó para destacar los logros de su administración y pedir el apoyo a las propuestas de ley que estarán en la boleta electoral.

El Paso ha sido históricamente un bastión demócrata en Texas. En el sistema político estadounidense, el Partido Demócrata se identifica con el color azul, mientras que el Partido Republicano utiliza el rojo como símbolo. Abbott busca precisamente revertir esa tendencia en el condado fronterizo.

"Estas elecciones son fundamentales para mantener el rumbo de Texas", dijo Abbott ante sus seguidores, al subrayar que los votantes decidirán sobre temas que –según afirmó– impactan directamente en la seguridad, la educación, la vivienda y la economía del estado.

El gobernador hizo hincapié en la reforma al sistema de fianzas, asegurando que busca impedir que personas acusadas de delitos graves sean liberadas antes de su juicio. También mencionó su respaldo a la Proposición 3, que refuerza la permanencia de los acusados peligrosos tras las rejas.

En materia de infraestructura, Abbott señaló que su administración destinará 20 mil millones de dólares a mejorar el sistema de agua potable, sin recurrir a nuevos impuestos. "La mitad será para reparar tuberías con fugas y la otra para desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento", explicó.

Durante su discurso, el mandatario también abordó temas sociales y educativos, destacando su impulso a la llamada "Opción desde el Primer Día", que amplía los apoyos a la educación especial y otorga aumentos salariales a maestros.

Asimismo, mencionó leyes estatales que, dijo, protegen la privacidad en espacios femeninos y limitan la compra de tierras por parte de adversarios extranjeros.