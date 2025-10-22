Expulsan a personas sin hogar

AUSTIN, Texas.- El gobernador Greg Abbott ha lanzado una operación en Austin para expulsar a las personas sin hogar y desmantelar los campamentos donde estas personas viven.

Abbott, en un comunicado de prensa emitido el martes por la mañana, indicó que el operativo comenzó a finales de la semana pasada y ya ha desmantelado 48 campamentos. No está claro adónde está llevando el estado a la gente ni qué servicios se les están brindando.

El gobernador afirmó que su objetivo es hacer que Austin sea un lugar más seguro y limpio. Su oficina indicó que, hasta la fecha, el operativo ha arrestado a 24 reincidentes, incautado más de 125 gramos de narcóticos y retirado 1360 kilos de escombros.

"Los tejanos no deberían soportar los riesgos de seguridad pública que suponen los campamentos y las personas sin hogar", declaró Abbott. "Las armas, las agujas y otros desechos no deberían estar en las calles de nuestra comunidad, y el Estado de Texas está tomando medidas".

Abbott afirmó haber ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas que lidere la iniciativa, en colaboración con otras agencias estatales. No se coordinó con la ciudad, según informaron funcionarios de Austin.

La oficina de Abbott aún no ha respondido preguntas adicionales de The Texas Tribuna.

La falta de vivienda ha sido un problema político recurrente en Austin. En 2021, los votantes de Austin apoyaron la prohibición de los campamentos públicos para personas sin hogar . Esta prohibición fue levantada previamente por el Ayuntamiento de Austin, argumentando que la política generaba multas para las personas sin hogar, lo que perjudicaba su capacidad para encontrar vivienda.

Un esfuerzo de la Legislatura para mejorar la prohibición estatal de los campamentos para personas sin hogar se realizó a principios de este año pero no logró convertirse en ley .

El anuncio de Abbott se produce un día después de que Austin iniciara su nueva iniciativa para abordar la falta de vivienda, denominada Iniciativa de Priorización de la Gestión de Campamentos en toda la Ciudad. El lunes por la noche, la ciudad informó sobre la limpieza de 46 campamentos, de los cuales la mayoría de las personas aceptaron abandonar voluntariamente y fueron conectadas a otros refugios y servicios.

También dijo que dos personas fueron arrestadas, una por allanamiento ilegal y resistencia al arresto, y otra por un cargo relacionado con drogas.

"Estas actividades requieren mucho personal y son costosas", declaró el alcalde de Austin, Kirk Watson, en un comunicado. "Además, existe el problema de que, simplemente limpiar un campamento y no tener un lugar donde las personas sin hogar puedan ir, como un albergue u otra vivienda, simplemente las traslada a otro lugar de la ciudad. La ciudad también ha invertido importantes recursos en estos aspectos para evitar que el problema se traslade de un lugar a otro".

Según KUT, la ciudad solicitará a los votantes de Austin en noviembre que aprueben un aumento en la tasa impositiva para asignar millones de dólares a servicios para personas sin hogar . A principios de este año, la ciudad declaró que necesita casi 101 millones de dólares para atender a la población sin hogar, incluyendo servicios de apoyo.

En todo Austin, hay casi 4.000 personas que experimentan falta de vivienda sin refugio y más de 1.000 personas que experimentan falta de vivienda con refugio, según la organización local sin fines de lucro ECHO, la agencia líder del sistema para personas sin hogar de Austin que trabaja para conectar a las personas sin hogar con otros recursos.

PIDEN COMPASIÓN AL GOBERNADOR

"Es un trabajo realmente complejo; la gente está en nuestras calles por diversas razones", dijo Matthew Mollica, director ejecutivo de ECHO. "Tienen diversas necesidades, por lo que, para abordar mejor la situación de las personas sin hogar en nuestra comunidad, sabemos que un esfuerzo colaborativo es la forma más eficaz y eficiente".

Mollica dijo que le gustaría colaborar con el gobernador para ayudar a las personas sin hogar a encontrar una vivienda permanente. Pero por ahora, le pide al gobernador que aborde los campamentos de personas sin hogar con compasión.

El anuncio de Abbott no incluyó una fecha límite para esta iniciativa, aunque la falta de vivienda es un problema creciente en todo el estado. El número de tejanos sin hogar ha aumentado en los últimos años a medida que el costo de la vivienda ha subido.