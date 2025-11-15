Google anuncia inversión de 40,000 mdd en oeste de Texas

FORT WORTH, Texas

El viernes, Google anunció una inversión de 40.000 millones de dólares en Texas, que se materializará en tres nuevos centros de datos en el oeste de Texas y la región del Panhandle.

El anuncio realizado por Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, acompañado por el gobernador Greg Abbott en Midlothian, es la última inversión multimillonaria en Texas por parte de empresas tecnológicas que compiten por construir infraestructura que pueda soportar modelos avanzados de IA.

Google construirá tres nuevos centros de datos en el estado: uno en el condado de Armstrong y dos en el condado de Haskell. Uno de los centros de datos del condado de Haskell contará con una nueva planta de energía solar y almacenamiento de baterías, diseñada para minimizar su impacto en la red eléctrica, según la compañía.

«Texas es el epicentro del desarrollo de la IA, donde las empresas pueden combinar la innovación con la expansión energética», escribió Abbott en un comunicado. «La inversión de Google de 40 000 millones de dólares convierte a Texas en el estado con la mayor inversión de Google en todo el país y apoya la eficiencia energética y el desarrollo de la fuerza laboral en nuestro estado. Debemos garantizar que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia de la revolución de la IA, y Texas es el lugar donde eso puede suceder».

Texas ha experimentado un rápido aumento en la capacidad de datos en los últimos años gracias a los precios relativamente bajos de la energía en el estado, la facilidad con la que las instalaciones pueden conectarse a la red y su entorno fiscal y regulatorio general favorable a las empresas.

En Texas hay al menos 411 centros de datos , la segunda cifra más alta de Estados Unidos después de Virginia.

En el anuncio del viernes, Pichai subrayó la importancia de Texas para el crecimiento de la IA.

"Dicen que en Texas todo es a lo grande, y eso sin duda se aplica a la oportunidad de oro que representa la IA", dijo Pichai.

Los centros de datos son instalaciones de alto consumo energético que albergan servidores que proporcionan potencia informática, además de ventiladores y unidades de refrigeración necesarios para evitar el sobrecalentamiento de los equipos. El auge de los centros de datos, junto con el rápido crecimiento general del estado, ha llevado al Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas a proyectar que la demanda en la red eléctrica podría casi duplicarse para 2030.

Según la Data Center Coalition, las empresas suelen emplear entre 50 y 150 empleados o más en cada centro de datos, además de una serie de contratistas de construcción y mantenimiento; esta organización estima que cada puesto de trabajo en un centro de datos sustenta seis puestos de trabajo en otros sectores de la economía.

Google afirmó que su inversión también financiará el desarrollo de la fuerza laboral para capacitar a los trabajadores eléctricos existentes y a más de 1700 aprendices en Texas para el año 2030.



