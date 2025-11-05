El quipo de RGC repara fuga en plena noche festiva!

Río Grande City, Texas.- Mientras las calles de Rio Grande City se llenaban de risas, disfraces y calabazas iluminadas durante la noche de Halloween, un grupo de trabajadores municipales vivía una realidad muy distinta: una fuga repentina en la red de agua potable amenazaba con interrumpir el suministro en varios sectores de la ciudad.El incidente ocurrió alrededor de las 8:45 p. m. del viernes 31 de octubre, cuando el centro de monitoreo del Departamento de Servicios Públicos recibió la alerta. En menos de 20 minutos, un equipo de cinco técnicos —equipados con cascos, linternas frontales y herramientas especializadas— ya se encontraba en el lugar del percance, ubicado en la intersección de East 2nd Street y Pete Díaz Avenue."Llegamos con lluvia y viento, pero eso no nos detuvo. Sabíamos que había familias esperando volver a tener agua para sus hijos", comentó José Luis García, supervisor del turno nocturno.

Fuga sorpresa no detiene a los imprescindibles de Servicios Públicos en RGC.

Seis horas de trabajo intenso bajo la lluviaDurante más de seis horas, el equipo excavó, aisló la tubería dañada, reemplazó una válvula defectuosa y realizó pruebas de presión para garantizar la seguridad del sistema. A las 3:17 a. m. del sábado, el servicio fue restaurado al 100 %, sin reportes de interrupciones prolongadas para los residentes.

El director del Departamento de Servicios Públicos, Ing. María Elena Rodríguez, destacó el compromiso del personal: "Estos hombres y mujeres no solo reparan tuberías: mantienen la confianza de nuestra comunidad. Su trabajo silencioso es lo que permite que Rio Grande City siga adelante, incluso en noches festivas".

En un breve acto en las instalaciones municipales, el alcalde Joel Villarreal entregó reconocimientos simbólicos al equipo de guardia.

"Mientras otros pedían dulces, ustedes daban servicio. Eso es lo que significa ser servidor público", expresó.

EN DETALLE:

Hora de la alerta

8:45 p. m.

Tiempo de respuesta

18 minutos

Duración de la reparación

6 horas y 32 minutos

Personal involucrado

5 técnicos + 2 supervisores

Impacto evitado

Interrupción masiva en 3 colonias