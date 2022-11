Fueron asesinados mientras dormían

SPOKANE, Washington

La forense del condado de Latah, Cathy Mabbutt, también le dijo a NewsNation el jueves que cada víctima sufrió múltiples puñaladas con un "cuchillo bastante grande".

"Tiene que ser alguien bastante enojado para matar a cuatro personas a puñaladas", dijo Mabbutt a NewsNation. Las víctimas fueron apuñaladas en el pecho y la parte superior del cuerpo, dijo el forense.

Los esfuerzos de The Associated Press para contactar a Mabbutt por teléfono el viernes se desviaron a un portavoz de la policía estatal de Idaho, quien no respondió de inmediato los mensajes.

Los comentarios de Mabbutt ampliaron los informes de la autopsia publicados el jueves, que concluyeron que los cuatro estudiantes fueron asesinados a puñaladas.

Los asesinatos han sacudido a Moscú, una ciudad de Idaho Panhandle de 25.000 habitantes que vio un homicidio por última vez hace unos cinco años. La frondosa ciudad universitaria está a unas 80 millas (130 kilómetros) al sur de Spokane, Washington.

Los oficiales no identificaron a un sospechoso ni encontraron un arma, dijo el jefe de policía de Moscú, James Fry.

Las cuatro víctimas eran miembros de fraternidades y hermandades: "los adultos mayores", Madison Mogen, 21, de Coeur d´Alene, Idaho, y Kaylee Goncalves, 21, de Rathdrum, Idaho; junior Xana Kernodle, 20, de Post Falls, Idaho; y el estudiante de primer año Ethan Chapin, de 20 años, de Mount Vernon, Washington. Las mujeres eran compañeras de cuarto. Los cuerpos fueron encontrados alrededor del mediodía del domingo.

El Departamento de Policía de Moscú publicó un mapa el viernes que muestra una cronología aproximada de los eventos que llevaron a las muertes y pidió al público que brinde consejos o pistas.

El mapa mostraba que Ethan y Xana asistieron a una fiesta en la casa de la fraternidad Sigma Chi entre las 8 y las 9 de la noche del sábado. El mapa decía que los dos habían regresado a la casa de alquiler de Xana a la 1:45 am del domingo.

Mientras tanto, Kaylee y Maddie fueron al Corner Club, un bar popular en el centro de Moscú, desde las 10 pm del sábado hasta la 1:30 am del domingo. Luego visitaron un camión de comida en Main Street y regresaron a la casa a la 1:45 a.m.