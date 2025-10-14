Incendio consume casa en Río Hondo

RIO HONDO, Texas.- Una vivienda que se encontraba en remodelación fue consumida este domingo por las llamas debido a un incendio que se salió de control, en Río Hondo.

"La causa fue que alguien estaba quemando basura, un fuego controlado, que fue desatendido", explicó Julián Longoria, director de Seguridad de Río Hondo.

Alrededor de las 14:30 horas, se indicó, los bomberos fueron alertados sobre el fuego. Las casa se encuentra en la carretera Centerline, en un área rural de la ciudad antes mencionada, y al llegar observaron que estaba completamente envuelta en llamas.

Al momento del fuego, que tomó varias horas poder sofocarlo, la residencia se encontraba vacía. En la zona hay pocas casas y debido a que es un área rural el abasto de agua fue problemático para los bomberos, quienes recibieron ayuda de los departamentos de Harligen y Los Fresnos.

Las autoridades invitan a evitar esta práctica de incendiar la basura u otros objetos, debido a que puede terminar en una tragedia.