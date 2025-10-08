Sentenciado a 37 años en prisión por asesinato

Un juez del Condado de Hidalgo sentencio a Mauricio Mata, de 18 años, a 37 años de cárcel por un tiroteo mortal ocurrido hace más de 24 meses y que provocó la muerte de David Silva.

Mata, quien tenía en ese entonces 15 años, habría huido a México después del tiroteo mortal.

La sentencia fue dictada el 7 de octubre por el Fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Terry Palacios, tras la condena por homicidio en primer grado De Silva.

“Prepárense para pasar un tiempo considerable en prisión si deciden cometer delitos violentos y causar estragos en nuestra comunidad”, declaró Palacios, a través de un comunicado.