Arresta el FBI 28 indocumentados

LAREDO, Texas.- Fuerzas federales con apoyo de las locales, en los últimos días, han ejecutado 28 arrestos de extranjeros indocumentados con antecedentes de otros delitos cometidos estando de ilegales.

Han sido detenidos en el área de Laredo y 5 condados, alrededor, 28 extranjeros indocumentados con antecedentes criminales. Antes, este mismo operativo federal llamado “Pick-Off” (Cargarselos o Abatir) levantó 80 de estos ilegales con delitos en su haber, solo entre McAllen y Brownsville.

Nicholas J. Ganjei, Fiscal Federal del Sur de Texas, informó este viernes 26, que “Operation Pick-Off” inició el 22 de agosto en el llamado Valle De Texas, ahora se ha trasladado a Laredo y los 5 condados de la zona (Webb, Zapata, Jim Hogg, La Salle y McMullen), para continuar con sus blancos específicos de extranjeros indocumentados con antecedentes de delito cometidos estando de manera ilegal en el país.

Refirió 28 arrestos, todos serán llevados este lunes 29 ante el magistrado federal Brian Bajew en Laredo.

Operación Pick-Off es una iniciativa del FBI, que entre el gobierno federal procura recursos para que participen todas las agencias de la ley posible (federal, estado, condado y municipio), “pues una sola no puede hacerlo todo”, dijo Aaron Tapp, Agente Especial a Cargo del Buró Federal de Investigaciones con base en San Antonio, Texas.

La operación en Laredo y alrededores arrojó, entre otros, el arresto de 23 personas ilegales en el país con previas deportaciones. Dijo que hay antecedentes de delitos estatales, entre estos, como casos de drogas, tráfico de humanos, fraude, allanamiento y ataques agravados.

Uno de los individuos, fue sentenciado a 18 años de cárcel por asesinato, fue expulsado, pero regresó a Estados Unidos, para vivir ilegalmente en Laredo.

Tan solo por cuanto a las agencias federales, en Operation Pick-Off participan; FBI, ICE-ERO, Patrulla Fronteriza, DOJ (Departamento de Justicia), Mariscales de Estados Unidos (USMS), ATF, DEA, CBP, HSI. Del estado de Texas, dice el comunicado, la Guardia Nacional de Texas y DPS. Así como la Policía de Laredo, refiere la información de Nicholas J. Ganjei.