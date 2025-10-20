Proyectos en saneamiento

Mercedes, Texas.- La Junta de Desarrollo Hídrico de Texas (TWDB) a través del Fondo Rotatorio Estatal para Agua Limpia (CWSRF), aprobó un nuevo proyecto de infraestructura ambiental en el sector de saneamiento que representa una inversión superior a los 23 millones 860 mil dólares.

La Ciudad de Mercedes, en el Condado de Hidalgo, recibirá el financiamiento para la planificación, el diseño y la construcción de un proyecto de mejora del sistema de aguas residuales.

Esta asistencia consiste en 13 millones 860 dólares en financiamiento y 10 millones en condonación de capital del Fondo Rotatorio Estatal para Agua Limpia (CWSRF), describió la dependencia estatal.

Además de la condonación del préstamo, la Ciudad podría ahorrar aproximadamente 5 millones 100 mil dólares durante la vigencia del préstamo utilizando el CWSRF.

Con la asistencia aprobada, Mercedes añadirá un nuevo tanque de retención de lodos, además de reemplazar y rehabilitar bombas sumergibles, un sistema de desarenador de vórtice, bombas para estaciones de bombeo de efluentes, bombas para lodos activados de retorno y residuos, y un sistema de desinfección UV.

De igual manera, se rehabilitarán estaciones de bombeo, una zanja de oxidación y un clarificador, además de realizar reparaciones estructurales en las obras de cabecera y mejoras eléctricas, y desarrollar un plan de gestión de activos.