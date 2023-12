Decomisan heroína y fentanilo en cruce

LAREDO, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza asignados al Puente Juárez-Lincoln incautaron fentanilo y heroína por un valor total de más de $330,000 en la calle.

"Los oficiales han interceptado con éxito una cantidad significativa de fentanilo, evitando su impacto potencialmente devastador en nuestras comunidades", dijo Alberto Flores, director del puerto de Entrada de Laredo. "Esta acción decisiva demuestra el compromiso continuo de CBP para combatir el contrabando de drogas ilícitas y salvaguardar la frontera".

La incautación ocurrió el lunes 4 de diciembre en el Puente Juárez-Lincoln, cuando un oficial de CBP remitió un autobús comercial y sus pasajeros para una inspección secundaria. Luego de una inspección física, no intrusiva y canina del autobús, los oficiales de CBP descubrieron un total de 14.41 libras de fentanilo y 0.14 libras de heroína dentro del vehículo.

Los narcóticos tenían un valor combinado en la calle de $339,246.

CBP confiscó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando la incautación.





RESCATAN A MIGRANTE

El 1 de diciembre, agentes del Sector Laredo observaron a un migrante luchando por mantenerse a flote en el río cerca de El Cenizo, Texas. Un agente de la Patrulla Fronteriza saltó al río y llevó al migrante, un ciudadano guatemalteco, a la orilla. Los agentes de la Patrulla Fronteriza lo atendieron y no requirió atención médica adicional.

El migrante fue puesto bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y se realizaron verificaciones de registros. Se reveló que el migrante se encontraba en el país ilegalmente procedente de Guatemala. El individuo indocumentado fue procesado de acuerdo a su estatus migratorio individual.

El mensaje de la CBP para cualquiera que esté pensando en ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera suroeste es simple: no lo haga. Cuando los no ciudadanos cruzan la frontera ilegalmente, ponen sus vidas en peligro. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha realizado importantes esfuerzos en los últimos años para ampliar la capacidad de ayudar y rescatar a personas en peligro. Para evitar la pérdida de vidas, CBP inició un Programa de Migrantes Desaparecidos en 2017 que localiza a no ciudadanos reportados como desaparecidos, rescata a personas en peligro y reúne los restos de los difuntos con sus familias en la región fronteriza. En octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó 1,198 rescates.

La Patrulla Fronteriza del Sector Laredo insta a los migrantes a no poner en riesgo sus vidas al intentar cruzar la frontera ilegalmente.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza agradece la ayuda de la comunidad. Se anima a los ciudadanos a denunciar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo manteniendo el anonimato llamando al 1-800-343-1994.

Un agente de la Patrulla Fronteriza se acerca al migrante que se encontraba en riesgo.