Hombre fallece en volcadura en navidad

Ibo Pérez Jr., de 65 años y residente de Roma, Texas, falleció durante la madrugada del Día de Navidad a consecuencia de un accidente de tránsito en una carretera rural de esta jurisdicción, informó el Departamento de Seguridad Pública (DPS).

El siniestro ocurrió poco después de la 1:00 a.m. del 25 de diciembre en la carretera Farm to Market (FM) 3167, aproximadamente a 24 kilómetros (15 millas) al norte de Rio Grande City.

La investigación preliminar del DPS, a cargo del oficial Erick Estrada, indica que Pérez manejaba una camioneta Chevrolet Silverado 2005 con dirección norte cuando, por causas aún bajo investigación, perdió el control del vehículo y éste se volcó. Los paramédicos que acudieron al lugar lo declararon muerto en la escena.



