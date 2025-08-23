Llaman a la reflexión en evento Facing Fentanyl

AUSTIN, Texas

En el marco del evento Facing Fentanyl, una parte fundamental es rendir homenaje a las vidas arrebatadas por esta y otras drogas devastadoras. El Programa Conmemorativo del Proyecto Negro, celebrado en la emblemática Catedral de San Patricio de Nueva York, se convierte en un espacio sagrado donde las familias y todos los afectados pueden reunirse para reflexionar y encontrar consuelo en medio del dolor.

En este emotivo servicio, la capellana de la CBP, Lilian Santiago, ofrece palabras de fortaleza y esperanza. Con un mensaje conmovedor, afirma: Al entrar en la Iglesia Parroquial de Estados Unidos" y contemplar cada rostro, leer cada nombre y reflexionar con lágrimas en los ojos sobre estas preciosas vidas que nos arrebataron demasiado pronto, solo sirve para fortalecer nuestra determinación de asegurarnos de que cada pérdida no sea en vano".

Sus palabras resuenan profundamente, recordándonos la importancia de honrar la memoria de aquellos que hemos perdido y de trabajar juntos para prevenir futuras tragedias.

En este momento de reflexión colectiva, las familias y seres queridos de las víctimas encuentran un espacio para sanar y compartir su dolor. Al mismo tiempo, se renueva el compromiso de luchar contra la epidemia de fentanilo y otras drogas, con la esperanza de que las vidas perdidas no lo hayan sido en vano y que su legado impulse cambios significativos en nuestras comunidades.



