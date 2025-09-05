Comparecen tres traficantes por muerte de 50 migrantes

AUSTIN, Texas.- Tres ciudadanos guatemaltecos hicieron su comparecencia inicial ante un tribunal federal por cargos derivados de un accidente de un camión con remolque lleno de al menos 160 inmigrantes ilegales, muchos de ellos guatemaltecos, que mató a más de 50 personas, incluidos niños no acompañados, e hirió a más de 100 más.

Las extradiciones son resultado de la coordinación sostenida entre el Departamento de Justicia y las autoridades guatemaltecas tras un operativo internacional de cumplimiento de la ley llevado a cabo el 9 de diciembre de 2024, coincidiendo con el tercer aniversario de la tragedia. Estas extradiciones representan otro paso significativo en los esfuerzos del Departamento de Justicia por llevar a los responsables ante la justicia.

"Este Departamento de Justicia está investigando y procesando el tráfico de personas con más agresividad que nunca, y la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa es la punta de lanza", declaró la Fiscal General Pamela Bondi. "No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables, incluidos muchos niños no acompañados, enfrenten una justicia rigurosa e integral".

"A los traficantes de personas no les importa si las personas que transportan viven o mueren", declaró el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, del Distrito Sur de Texas. "No les importa si los niños no acompañados tienen comida, agua o siquiera aire para respirar. No respetan la ley ni los principios básicos de la decencia. Solo les importa una cosa: el dinero que ganan con el sufrimiento ajeno. Pero estas extradiciones demuestran que Estados Unidos no cejará en su persecución. No hay frontera ni refugio que pueda proteger a estos criminales de la justicia".