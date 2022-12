Exhibe Texas músculo militar

El gobernador Greg Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional de Texas continúan trabajando juntos para asegurar la frontera; detener el contrabando de drogas, armas y personas a Texas; y prevenir, detectar e interceptar el comportamiento delictivo transnacional entre los puertos de entrada, según el comunicado difundido por la oficina del gobernador.

Desde el lanzamiento de la Operación Lone Star, el esfuerzo de varias agencias ha llevado a más de 328,000 detenciones de migrantes y más de 22,100 arrestos criminales, con más de 19,600 cargos por delitos graves reportados.

En la lucha contra el fentanilo, el DPS ha incautado más de 353 millones de dosis letales de fentanilo durante esta misión fronteriza. Texas también ha transportado en autobús a casi 8400 migrantes a la capital de nuestra nación desde abril, más de 4000 migrantes a la ciudad de Nueva York desde el 5 de agosto, más de 1300 migrantes a Chicago desde el 31 de agosto y más de 210 migrantes a Filadelfia desde el 15 de noviembre.

La Operación Lone Star continúa llenando los peligrosos vacíos dejados por la negativa de la Administración Biden a asegurar la frontera.

Cada individuo que es aprehendido o arrestado y cada gramo de droga incautada habría llegado a las comunidades de todo Texas y la nación debido a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden.

Los vehículos de transporte de personal están siendo movilizados en camiones a los puntos de seguridad a lo largo de la frontera para mejorar la protección en medio de la creciente actividad delictiva impulsada por los cárteles. El levantamiento del Título 42 a fines de este mes podría conducir a una afluencia masiva de inmigrantes ilegales, lo que permitiría a los delincuentes explotar aún más las brechas donde las autoridades federales se ven inundadas con el procesamiento de inmigrantes.

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 8 de noviembre de 2022, los miembros del servicio de la Guardia Nacional de Texas experimentaron más de 260 eventos sospechosos o violentos, incluidos disparos a través de la frontera, agresiones físicas, actividad de drones, vigilancia, amenazas de violencia al grupo de trabajo y amenazas de violencia a los individuos.

El mes pasado, el gobernador Abbott ordenó al DPS y al liderazgo del Departamento Militar de Texas que utilizaran todas las estrategias y herramientas disponibles para combatir la crisis fronteriza sin precedentes. El teniente Olivarez del DPS habla sobre los posibles impactos de poner fin al Título 42

El teniente del DPS, Chris Olivarez, se unió a Fox News para discutir las posibles ramificaciones de poner fin al Título 42 en los futuros esfuerzos de seguridad fronteriza.

Con el final de la política a la vuelta de la esquina a finales de este mes, el DPS espera duplicar o incluso triplicar la cantidad actual de cruces ilegales y el contrabando continuo de drogas a través de la frontera.

"Con el Título 42 vigente, esa es realmente la única política que tenemos para sostener la situación que estamos viendo en la frontera, pero en este momento eso pende de un hilo", dijo el Tte. Olivarez.

"Vamos a tener que desplegar más recursos estatales ahora para llenar esos vacíos en medio de la oleada de inmigrantes ilegales que estamos esperando. Los delincuentes saben ahora que con la desaparición del Título 42, eso es solo más dinero en sus bolsillos porque se aprovecharán al máximo de la situación, explotarán eso y se beneficiarán de estos inmigrantes ilegales".

La colaboradora de Fox News Sara Carter se unió a Sean Hannity después de incorporarse al DPS en el condado de Brooks y presenciar una redada de contrabando de personas.

PERSECUCIÓN A MIGRANTES ENTRE ESPINAS

El DPS y las fuerzas del orden público locales han observado un aumento en el contrabando de personas en el área, y se informa con frecuencia de accidentes de vehículos durante las persecuciones a alta velocidad de los contrabandistas.

"Si hay inmigrantes ilegales que llegaron a esta área, ya pasaron por alto el puesto de control y están tratando de ingresar más al interior, no solo al estado de Texas sino fuera del estado", dijo el Tte. Olivarez. "Tenemos que perseguirlos a través de los ranchos, corriendo entre árboles, arbustos y espinas. No es una tarea fácil, pero todo se remonta a lo que hace el estado y lo que no hace el gobierno federal.

Nosotros somos los que estamos aquí afuera tratando de tener un impacto y persiguiendo a estas organizaciones criminales mientras el gobierno federal ignora la situación en la frontera".