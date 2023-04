Muere Jerry Apodaca, exgobernador hispano

Murió en su hogar en Santa Fe el miércoles, posiblemente de un accidente cerebrovascular, dijo su hijo Jeff Apodaca.

Políticos demócratas dicen que allanó el camino para que miembros de minorías ingresaran a la función pública y ocuparan puestos directivos en empresas en todo el país.

"Solía encontrarme con directivos de grandes empresas, y no había reunión en la que no me encontrara con un directivo latino que me preguntara, ´¿Eres hijo de Jerry"?´ y me contara historias sobre él", dijo Jeff Apodaca al diario Santa Fe New Mexican. "General Motors, McDonald´s ... abrió puertas para los latinos en los años 70 y 80".