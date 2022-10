Exestudiante asesina a maestro en campus

TUCSON, Arizona

El presidente de la universidad, Robert Robbins, identificó a la víctima el miércoles por la noche como Thomas Meixner, quien había dirigido el Departamento de Hidrología y Ciencias Atmosféricas de la escuela.

"Este incidente es una profunda conmoción para nuestra comunidad y es una tragedia", dijo Robbins en un comunicado. "No tengo palabras que puedan deshacerlo, pero lamento con ustedes la pérdida, y me duele especialmente por los miembros de la familia, colegas y estudiantes de Tom".

La policía dijo que Meixner recibió un disparo el miércoles por la tarde dentro del edificio Harshbarger, que alberga el departamento de hidrología.

Meixner fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Unas horas después del tiroteo, la policía estatal detuvo a un exestudiante de posgrado, Murad Dervish, de 46 años, en una camioneta a unos 193 kilómetros (120 millas) al noroeste del campus de Tucson, dijo la jefa de policía de la universidad, Paula Balafas, durante una conferencia de prensa.

Dervish estaba detenido en la cárcel del condado de Pima en espera de su comparecencia inicial ante el tribunal. No estaba claro de inmediato qué cargos podría enfrentar o si ya tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

Según la policía del campus, alguien llamó al 911 alrededor de las 2 p. m. del miércoles pidiendo que la policía escoltara a un ex alumno fuera del edificio Harshbarger. Balafas dijo que alguien reconoció a Dervish "y sabía que no se le permitía entrar al edificio", aunque Balafas no lo hizo. No expliques por qué.

Los oficiales se dirigían al edificio cuando recibieron informes de que un hombre disparó e hirió a alguien antes de huir, dijo Balafas.

El edificio está cerca de la librería universitaria y el sindicato de estudiantes, y las alertas del campus instruyeron a las personas para evitar el área, que estaba cerrada.

Las clases, actividades y otros eventos del campus fueron cancelados por el resto del día. Las clases se reanudaron el jueves, pero Balafas dijo que el edificio donde ocurrió el tiroteo podría permanecer cerrado.

Meixner obtuvo un doctorado en hidrología y recursos hídricos de la universidad en 1999 y se unió a la facultad en 2005 antes de convertirse en jefe de departamento en 2019. Se le consideraba un experto en temas de agua del desierto.

Hace 20 años este mes, un estudiante de enfermería descontento de la Universidad de Arizona disparó y mató a tres profesores de enfermería antes de quitarse la vida.