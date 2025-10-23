Se complica la ciudadanía estadounidense

EL PASO, TX.- Los titulares de tarjetas de residencia permanente (green cards) enfrentan ahora un camino más difícil hacia la ciudadanía estadounidense, ya que un nuevo examen de civismo que exige puntajes más altos entró en vigor el lunes 20 de octubre, han advertido expertos.

"Los cambios al examen de naturalización podrían hacer el paso más difícil para algunos solicitantes", dijo Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria, a Newsweek.

El nuevo examen llega en medio de los esfuerzos de la Administración Trump de endurecer el sistema de inmigración estadounidense, con solicitantes de ciudadanía enfrentando ahora mayor escrutinio en forma de entrevistas comunitarias, y el Gobierno federal vigilando si los inmigrantes muestran que sostienen valores estadounidenses y son de buen carácter moral.

A partir del 20 de octubre, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) requerirán que todos los solicitantes de ciudadanía estadounidense tomen la actualizada Prueba de Civismo de Naturalización 2025. El examen revisado está diseñado para evaluar el conocimiento de los solicitantes sobre la historia y el Gobierno estadounidenses de manera más exhaustiva, y aquellos que presenten el Formulario N-400 en o después de esta fecha también se someterán a evaluaciones de carácter moral.

Los solicitantes que presenten sus aplicaciones antes del 20 de octubre seguirán las directrices de examen previas.

Cambios significativos en el formato

Bajo la anterior Prueba de Civismo de Naturalización 2008, los solicitantes debían responder 6 de 10 preguntas correctamente, según USCIS. Estas 10 preguntas eran seleccionadas aleatoriamente de un grupo de 100.

La próxima Prueba de Civismo de Naturalización 2025 expandirá el banco de preguntas a 128 y requerirá que los solicitantes respondan 12 de 20 preguntas correctamente para aprobar.

El nuevo conjunto de preguntas combina elementos de los exámenes de 2008 y 2020. El examen permanece como aprobado/reprobado, y un oficial de USCIS continuará haciendo preguntas hasta que se pueda hacer una determinación de aprobación o reprobación.