Esperan abogados detener ejecución

"Supongo que lo hice", respondió Lucio cuando se le preguntó si ella era responsable de algunas de las lesiones de Mariah. Melissa tiene 14 hijos y estaba embarazada de los dos más pequeños cuando murió Mariah.

Sus abogados dicen que los fiscales interpretaron erróneamente esa declaración como una confesión de asesinato, lo que contaminó el resto de la investigación sobre la muerte de Mariah en 2007, con evidencia reunida solo para probar esa conclusión, y ayudó a que la condenaran por asesinato capital.

Sostienen que Mariah murió a causa de las heridas de una caída por los 14 escalones de una escalera empinada fuera del apartamento de la familia en la ciudad de Harlingen, en el sur de Texas.

A medida que se acerca la fecha de ejecución del 27 de abril, los abogados de Lucio tienen la esperanza de que las nuevas pruebas, junto con el creciente apoyo público, incluso de los jurados que ahora dudan de la condena y de más de la mitad de la Cámara de Representantes de Texas, persuadirán a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado. y el gobernador Greg Abbott para conceder una suspensión de la ejecución o conmutar su sentencia.

"La muerte de Mariah fue una tragedia, no un asesinato. ... Sería un mensaje absolutamente devastador que esta ejecución siguiera adelante. Enviaría un mensaje de que la inocencia no importa", dijo Vanessa Potkin, una de las abogadas de Lucio que está en el Proyecto Inocencia.

Los abogados de Lucio dicen que los miembros del jurado nunca escucharon pruebas forenses que hubieran explicado que las diversas lesiones de Mariah en realidad fueron causadas por una caída días antes. También dicen que a Lucio no se le permitió presentar pruebas que cuestionaran la validez de su confesión.

La Oficina del Fiscal General de Texas mantiene evidencia que muestra que Mariah sufrió el "absolutamente peor" caso de abuso infantil que su médico de la sala de emergencias había visto en 30 años.

"Lucio aún no presenta pruebas que sean confiables y respalden su absolución", escribió la oficina en documentos judiciales el mes pasado.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron, que procesó a Lucio, se negó a comentar.

PROTECCIÓN INFANTIL

Lucio y sus hijos lucharon a través de la pobreza. A veces no tenían hogar y dependían de los bancos de alimentos para comer, según la petición. Los Servicios de Protección Infantil estuvieron presentes en la vida de la familia, pero nunca hubo una acusación de abuso por parte de ninguno de sus hijos, dijo Potkin.

Lucio había sido agredido sexualmente varias veces, desde los 6 años, y dos esposos lo habían maltratado física y emocionalmente. Sus abogados dicen que este trauma de por vida la hizo susceptible a dar una confesión falsa.

En el documental de 2020 "The State of Texas vs. Melissa", Lucio dijo que los investigadores la presionaron para que dijera que había lastimado a Mariah. "No iba a admitir haber causado su muerte porque no era responsable", dijo Lucio.

¿Y EL PAPÁ?

Sus abogados dicen que la sentencia de Lucio fue desproporcionada con respecto a lo que recibió su esposo y padre de Mariah, Robert Alvarez. Obtuvo una sentencia de cuatro años por causar lesiones a un niño, por omisión, a pesar de que también era responsable del cuidado de Mariah, argumentan los abogados de Lucio.

En 2019, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU anuló la condena de Lucio y dictaminó que se le privó de "su derecho constitucional a presentar una defensa significativa".

Sin embargo, el pleno de la corte en 2021 dijo que la condena debía ser confirmada por razones procesales, "a pesar del difícil tema de la exclusión de testimonios que podrían haber puesto en duda la credibilidad de la confesión de Lucio".

Tres miembros del jurado y un suplente en el juicio de Lucio han firmado declaraciones juradas expresando dudas sobre su condena.

Melissa Lucio

- De 53 años, Melissa Lucio sería la primera latina ejecutada en Texas y la primera mujer desde 2014.

- Solo 17 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde que la Corte Suprema levantó la prohibición de la pena de muerte en 1976, la más reciente en enero de 2021.

- En su petición de clemencia, los abogados de Lucio dicen que si bien ella había consumido drogas, lo que la llevó a perder temporalmente la custodia de sus hijos, era una madre amorosa que trabajaba para mantenerse libre de drogas y mantener a su familia.