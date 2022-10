Es detenido, no por el tiroteo, si no por armas

Laredo, Texas

Estrada y un acompañante suyo, hombre de 24 años de edad, ingresaron al hospital Doctores a la 01:00 de la tarde del jueves 6 de octubre tras el tiroteo en el cruce de Nafta y Delta, pero Estrada ya fue dado de alta y entonces le fue ejecutada orden de arresto por la agencia federal ATF.

Iban en un auto Chevrolet Malibu, donde la policía halló dos armas de fuego y también drogas.

En otro auto, un joven de 21 años fue dejado por su cómplice en un sitio de emergencias médicas junto al parque industrial donde ocurrieron los hechos, lugar contiguo a los cines Alamo Draft House.

El otro tipo huyó después de bajarlo ahí en estado grave, el muchacho fue posteriormente llevado al Centro Médico de Laredo, donde permanece.

César Estrada ahora está detenido no por las lesiones al joven, ni por los disparos realizados, sino por tratarse de un convicto en poder de arma de fuego, lo cual no está permitido para a alguien que ya fue sentenciado (tiene 2 condenas), no puede poseer un instrumento bélico.