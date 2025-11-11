Se declara culpable de asesinato en Mission

ALAMO, Texas.- Un hombre de Alamo de 42 años que estaba listo para ir a juicio por asesinato decidió en cambio declararse culpable.

Según la acusación, Eric Gonzalo Hernández fue acusado de disparar y matar al ciudadano mexicano Javier Cruz, de 25 años, el 5 de marzo de 2022 o alrededor de esa fecha.

El fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Toribio "Terry" Palacios, confirmó el lunes que Hernández se declaró culpable del cargo de asesinato y que ahora está programado para recibir su sentencia en enero.

Según consta en los registros judiciales, estaba previsto que se presentara a la selección del jurado el viernes.

Alrededor de las 9:17 pm del 3 de marzo, los agentes del sheriff del condado de Hidalgo respondieron a un disturbio en la cuadra 100 de Sioux Road en la zona rural de Alamo, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo en ese momento.