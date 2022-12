Crean vacuna antifentanilo

Nuestra vacuna es capaz de generar anticuerpos anti-fentanilo que se unen al fentanilo consumido y evitan que ingrese al cerebro", Colin Haile Autor principal del estudio

Un descubrimiento innovador podría tener implicaciones importantes para la epidemia de opioides del país al convertirse en un agente de prevención de recaídas para las personas que intentan dejar de consumir opioides.

Un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Houston (UH) ha desarrollado una vacuna que apunta contra el peligroso opioide sintético fentanilo y que podría bloquear su capacidad de ingresar al cerebro, eliminando así el "subidón" de la droga.

Si bien la investigación revela que el trastorno por uso de opioides (OUD) es tratable, se estima que el 80% de las personas dependientes de la droga sufren una recaída, señala la publicación emitida por el Diario de El Paso, en su plataforma digital.

Los hallazgos, publicados en la revista Pharmaceutics, no podrían ser más oportunos o tener más demanda: más de 150 personas mueren todos los días por sobredosis de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es probable que el consumo de aproximadamente 2 miligramos de fentanilo (1/10 del peso de un grano de arroz) sea fatal, según el tamaño de la persona.

En otro hallazgo positivo, la vacuna no causó ningún efecto secundario adverso en las ratas inmunizadas involucradas en los estudios de laboratorio.

El equipo planea comenzar a fabricar una vacuna de grado clínico en los próximos meses y pronto se planean ensayos clínicos en humanos.

"Creemos que estos hallazgos podrían tener un impacto significativo en un problema muy grave que ha aquejado a la sociedad durante años: el uso indebido de opioides. Nuestra vacuna es capaz de generar anticuerpos anti-fentanilo que se unen al fentanilo consumido y evitan que ingrese al cerebro, lo que permite eliminarlo del cuerpo a través de los riñones. Por lo tanto, el individuo no sentirá los efectos eufóricos y podrá ´volver al camino´ hacia la sobriedad", dijo el autor principal del estudio, Colin Haile, profesor asociado de investigación de psicología en la UH y el Instituto de Medición, Evaluación y Estadística de Texas (TIMES), y miembro fundador del UH Drug Discovery Institute.

"Los anticuerpos anti-fentanilo eran específicos para el fentanilo y un derivado del fentanilo y no reaccionaron de forma cruzada con otros opioides, como la morfina. Eso significa que una persona vacunada aún podría recibir tratamiento para aliviar el dolor con otros opioides", dijo Haile.

El fentanilo es una amenaza especialmente peligrosa porque a menudo se agrega a las drogas callejeras como la cocaína, la metanfetamina y otros opioides, como las píldoras de oxicodona e hidrocodona/paracetamol, e incluso a las benzodiazepinas falsificadas como Xanax. Estos medicamentos falsificados mezclados con fentanilo se suman a la cantidad de sobredosis de fentanilo en personas que normalmente no consumen opioides.

La vacuna ensayada contiene un adyuvante derivado de E. coli denominado dmLT. Una molécula adyuvante aumenta la respuesta del sistema inmunitario a las vacunas, un componente fundamental para la eficacia de las vacunas contra la adicción. El adyuvante fue desarrollado por colaboradores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane y ha demostrado ser vital para la eficacia de la vacuna. También en el equipo están Greg Cuny, de Joseph P. & Shirley Shipman Buckley Endowed Professor of Drug Discovery y su colega postdoctoral, Anantha Duddupudi, en el Colegio de Farmacología de la UH, junto con investigadores del Colegio de Medicina de Baylor y Michael E. DeBakey del Centro Médico de Asuntos de Veteranos.

EFICACIA DE TRATAMIENTOS

Los tratamientos actuales para la OUD son la metadona, la buprenorfina y la naltrexona, y su eficacia depende de la formulación, el cumplimiento, el acceso a los medicamentos y el opiáceo específico mal utilizado.

Therese Kosten, profesora de psicología y directora del programa de Neurociencia del Desarrollo, Cognitiva y Conductual de la UH, llama a la nueva vacuna un potencial "cambio de juego".

"El uso y la sobredosis de fentanilo es un desafío de tratamiento particular que no se aborda adecuadamente con los medicamentos actuales debido a su farmacodinámica y el manejo de la sobredosis aguda con la naloxona de acción corta no es adecuadamente efectivo ya que a menudo se necesitan dosis múltiples de naloxona para revertir los efectos fatales del fentanilo", dijo Kosten, autora principal del estudio.