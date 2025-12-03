Descubre la CBP más de 40 indocumentados

Agentes migratorios detuvieron a cerca de cuatro docenas de indocumentados en una "casa de seguridad" cerca de la frontera de Texas con México, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Cómo ocurrió la detención de indocumentados en Texas?

Los agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron el escondite de inmigrantes en Mission. En su interior había 43 indocumentados. Entre los inmigrantes había ciudadanos procedentes de México, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Guatemala y Ecuador y todos ellos fueron detenidos y procesados para su deportación.

Detalles sobre la operación de CBP en Mission

El lunes, acompañados por oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo y del Departamento de Seguridad Pública, los uniformados llegaron a una pequeña casa rodante donde encontraron al grupo de personas en condiciones insalubres.

Impacto de las casas de seguridad en inmigrantes

Las "casas de seguridad" son una "amenaza" no solo por la "actividad delictiva" a la que están vinculados, sino también por la falta de condiciones sanitarias que sufren los inmigrantes, destacó CBP en un comunicado.