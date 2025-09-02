Hay nuevas legislaciones

AUSTIN, Texas.- Más de 800 nuevas leyes entran hoy en vigor en Texas, y fueron redactadas para traer cambios radicales a los sistemas educativos del estado, infraestructura del agua y más.

El gobernador Greg Abbott firmó mil 155 proyectos de ley que salieron de la sesión legislativa regular, incluyendo más de 200 leyes que entraron en vigor inmediatamente como la prohibición de teléfonos celulares en las escuelas, la clarificación de la prohibición del aborto, el recorte de impuestos a la propiedad y mayor supervisión sobre la red energética. Mientras tanto, algunas no se activarán hasta el próximo año o hasta que los votantes aprueben enmiendas constitucionales en noviembre, como políticas de fianza más estrictas y un fondo de investigación de demencia de $3,000,000,000. Además, hay 140 proyectos de ley sobre los cuales el gobernador no tomó acción, incluyendo 34 que entraron en vigor inmediatamente.

La mayoría, sin embargo, comenzó este 1 de septiembre, la fecha tradicional para leyes aprobadas durante la sesión regular. Aquí están algunas medidas notables:

Plan de gastos bienal

El Proyecto de Ley del Senado 1 establece el nuevo plan de gastos bienal de $338,000,000,000 del estado, con más del 70% del presupuesto siendo reservado para educación y servicios de salud y humanos. Algunas partes notables incluyen gastos para mantener y proporcionar recortes de impuestos a la propiedad, un nuevo programa de vales escolares, financiamiento adicional para escuelas públicas, así como inversiones en la energía del estado, agua e infraestructura de banda ancha.

El plan también incluyó inicialmente una medida de $60,000,000 que habría permitido a Texas entrar en un programa federal de almuerzo de verano para niños de bajos ingresos, pero Abbott lo vetó debido a la "incertidumbre significativa respecto a las tasas de emparejamiento federal para este y otros programas similares".

Vales para escuelas privadas

El Proyecto de Ley del Senado 2 creará uno de los programas de vales escolares más grandes del país, permitiendo a los padres pagar por la matrícula de escuelas privadas acreditadas de sus hijos u otros gastos relacionados con la educación con dólares de impuestos públicos. En la mayoría de los casos, cada niño recibirá poco más de $10,000 por año, aunque estudiantes con discapacidades podrían recibir hasta $30,000 en financiamiento adicional. Familias más adineradas con niños ya en escuelas privadas también podrían participar.

Texas puede gastar hasta $1,000,000,000 durante su próximo ciclo presupuestario bienal, aunque el costo del programa podría aumentar significativamente después.

La aprobación de la ley siguió años de lucha entre legisladores del GOP, quienes enmarcaron el tema como proporcionar elección escolar a los padres, y demócratas y republicanos rurales que dijeron que los vales dañarían las escuelas públicas. Abbott puso su peso detrás del esfuerzo para elegir más republicanos pro-vales y tuvo éxito el año pasado. SB 2 entra en vigor el 1 de septiembre, pero no se espera que el programa de vales se lance hasta el año escolar 2026-27.

El Proyecto de Ley de la Cámara 2 proporcionará aproximadamente $8,500,000,000 en dinero nuevo a las escuelas públicas, mientras los distritos por todo el estado abordan desafíos de larga duración después de años de financiamiento estancado. De esta reserva, más de $4,000,000,000 irán hacia aumentar el pago de los educadores. Los dólares adicionales también serán usados para preparación de educadores, educación especial, requisitos de seguridad y aprendizaje de primera infancia. Una parte significativa de la ley se activó inmediatamente, mientras otra gran porción entrará en vigor el 1 de septiembre. Algunas se implementarán en años futuros.

Diversidad e inclusión

El Proyecto de Ley del Senado 12 extenderá la prohibición de políticas de diversidad, equidad e inclusión a las escuelas K-12. En particular, prohibirá a los distritos escolares considerar raza, etnicidad, identidad de género u orientación sexual en las decisiones de contratación. También prohibirá a las escuelas ofrecer instrucciones, programas y orientación que se enfoquen en orientación sexual o identidad de género, incluyendo patrocinar clubes estudiantiles como Alianza de Género y Sexualidad. Los partidarios de la ley dijeron que la legislación da a los padres más control sobre la educación de sus hijos, mientras los críticos dijeron que se dirige y censura a grupos marginalizados, como estudiantes LGBTQ. Algunos grupos de derechos civiles incluyendo la ACLU de Texas han lanzado un desafío legal contra la ley.