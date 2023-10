La familia Donald Trump, enredada en líos fiscales

MIAMI, Florida

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Donald Trump aprendió sus "habilidades" para aprovechar los vacíos legales en materia fiscal, cometer fraude, lavar dinero y engañar a la gente de su padre Frederick Christ Trump; el expresidente estadounidense compartió esta "habilidad" con su familia y, desde hace décadas, varios de ellos enfrentan señalamientos y acusaciones por delitos fiscales.

"El ejemplo más claro donde casi toda la familia está involucrada es en la Fundación [Donald J.] Trump", señala a EL UNIVERSAL el analista y contador especialista en materia fiscal empresarial, Édgar Palacios, desde California: "Hay acusaciones de fraude y conducta inapropiada respecto a las operaciones y manejo de los fondos de caridad".

La fundación, creada en 1987, comenzó a generar sospechas de las autoridades desde la década de los 90, pero fue en 2016 que la Fiscalía General de Nueva York abrió una investigación, que tuvo su clímax en 2018 cuando se presentó una demanda formal que señalaba "conducta ilegal persistente" y "uso indebido de los fondos", en la que se vieron beneficiados el expresidente y su familia. Para salir del escollo, la familia Trump acordó con la Fiscalía General de Nueva York cerrar la Fundación Trump. Parte del acuerdo fue que Donald Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump hicieran donaciones caritativas: tuvieron que pagar varias multas y sólo las donaciones sumaron 5 millones de dólares.

Sobre la Trump University, "el gran problema inicial de ésta fue que daba a entender al público que era un ente académico registrado ante las autoridades educativas y que se trataba de una universidad bien acreditada, pero no era verdad", comenta Palacios. "En realidad se trató de una empresa, no universidad, que ofrecía cursos, talleres, seminarios acerca de bienes raíces, emprendimientos y prometía convertir a sus alumnos en triunfadores, algo que no consiguieron".

Esto provocó una serie de demandas colectivas contra la Trump University; se le señaló de publicidad y promociones engañosas y fraudulentas. También indicaban que los instructores o profesores eran hombres y mujeres expertos en cada tema, escogidos especialmente por Trump, lo cual resultó ser falso. Esto además de los altos costos para asistir a la universidad.

Antes de asumir la presidencia, Trump estuvo de acuerdo en pagar por daños 25 millones de dólares para saldar tres demandas colectivas que beneficiaron a alrededor de 7 mil exalumnos.

Bienes raíces

Este 2 de octubre inicia un juicio civil contra Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric por otro caso de fraude relacionado con la Trump Organization. "Mucho se ha dicho que Donald Trump y su organización, en la que está involucrada toda su familia directa, fueron inflando el valor de sus activos para poder obtener mejores préstamos bancarios y en condiciones más benéficas", dice el experto.

Aún sin empezar el juicio, Trump ya recibió un duro golpe: el pasado martes 26 de septiembre , el juez Arthur Engoron declaró que Trump y sus hijos son responsables de "fraudes financieros continuados", al haber inflado, a sabiendas, el valor de propiedades y activos para obtener préstamos bancarios ventajosos y reducir sus impuestos a lo largo de una década (2011 a 2021).

Por ello, de entrada, el juez revocó las licencias comerciales que permitían a la Trump Organization explotar algunas de sus propiedades en Nueva York. Pero es apenas el principio. De cara al juicio, la fiscal Letitia James reclama que se imponga a Trump 250 millones de dólares en multas y que sean destituidos de la dirección de la empresa, para evitar que sigan haciendo malos manejos. Se prevé que el juicio se extienda hasta diciembre.

"Lo que se dice es que Trump, durante años, con y sus diversos negocios, utilizaron las llamadas lagunas fiscales como estrategia para reducir sustancialmente sus obligaciones fiscales y de esta manera pagar bastante menos impuestos", explica el contador Palacios.

Entre otros detalles, se sabe que el exmandatario habría presentado, para evitar el pago de impuestos a largo plazo, una depreciación muy fuerte de sus propiedades, así como la deducción por sus pérdidas comerciales. Aquí se han encontrado inconsistencias y elementos muy cuestionables. The New York Times llevó a cabo una intensa investigación en 2020 sobre lo que se sabía de las declaraciones del expresidente, revisando varias décadas y descubrió que Trump en sus impuestos personales de 2016 sólo pagó al fisco 750 dólares de impuestos; lo mismo sucedió en 2017.

A finales de 2022, después de una furiosa batalla legal que llegó hasta el Congreso estadounidense y la Corte Suprema, se pudo dar a conocer la información de la declaración de impuestos de Trump de 2015 a 2020.

Se aprecia cómo presenta pérdidas corporativas para poder compensar sus ingresos, se observa cómo suma millones de dólares en gastos empresariales y la depreciación de sus activos, entre otros puntos.

Además de los 750 dólares de 2016 y 2017, "por lo menos en 2015 pagó casi 642 mil dólares de impuestos, un millón de dólares en 2018 y casi 133 mil 500 dólares en 2019", señala el especialista.

En 2020, dice la información, Trump no pagó nada.

Los líos fiscales de Trump terminan de derrumbar la fama —vendida por él mismo— de que es el rey Midas de los negocios y todo lo que toca lo vuelve oro. Y se suman a los problemas judiciales que acumula el exmandatario y que deberá enfrentar de forma paralela a su campaña por la candidatura presidencial republicana y, si gana, por regresar a la Casa Blanca.

Otros casos judiciales

"El más grave de todos es el de Atlanta, Georgia", señala Palacios, "donde se acusa a Trump y 18 personas más de intentar anular las votaciones que le dieron la derrota [en 2020]". La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, acusa al expresidente y sus presuntos cómplices de tratar de influir y entrometerse para intentar cambiar de manera fraudulenta los resultados electorales presidenciales en ese estado de la Unión Americana en 2020.

La acusación es el cuarto caso penal contra Trump. Incluso es más grave que las acusaciones en su contra por incitar a la subversión contra el Capitolio el 6 de enero de 2021.

En ambos casos, Trump podría ir a la cárcel; sin embargo, hay una gran diferencia. Si es condenado por lo ocurrido en el Capitolio, podría asumir la presidencia, en caso de ganar en 2024, aun estando en prisión, autoperdonarse, salir de la cárcel y despachar como si nada. Pero si es encontrado culpable en la causa en Georgia, al tratarse de un delito estatal, Trump no tendría posibilidad de perdonarse y podría perder el derecho a ejercer la presidencia.

Otro caso está relacionado con su decisión de haberse llevado de la Casa Blanca documentos confidenciales, de seguridad nacional, a sabiendas de que no podía hacerlo. Por lo menos un centenar eran secretos y una decena eran ultrasecretos. "Aquí lo grave del asunto fue que primero lo negó, luego mandó a uno de sus ayudantes [Walt Nauta] a que escondiera los documentos y, por si fuera poco, se resistió a que se llevaran lo encontrado" cuando el FBI lo descubrió, explica Palacios.

Stormy Daniels

En marzo de 2023, Donald Trump fue acusado de cargos estatales por el fiscal de distrito de Manhattan, en Nueva York, señalando un pago de 130 mil dólares a la estrella del cine porno conocida como Stormy Daniels, para encubrir una aventura con ella en 2016.

"El pago a la chica no fue el problema realmente", comenta el especialista en impuestos y analista; "el problema fue que, primero, el dinero salió de la bolsa de su abogado personal [Michael Cohen], pero el gran error es que, para regresarle el dinero al abogado, trataron de esconderlo como un gasto, alterando la contabilidad de una de sus empresas. Ahí está el delito". Tiene 34 cargos por falsificación de registros comerciales.

Donald Trump es nieto del inmigrante Friedrich Trump, quien a la postre se cambiaría el nombre a Frederick. El abuelo de Trump tenía 16 años en aquel 1885 cuando vio por primera vez la bahía de Nueva York, tras un largo viaje desde Alemania. No hablaba inglés y pasó años bajo la tutela de su hermana mayor, que ya estaba asentada en Estados Unidos.

Al principio, Frederick no buscaba el sueño americano, pero después de una serie de vicisitudes y viajes entre EU y Alemania, terminó asentándose en Nueva York, donde llegó a amasar una pequeña fortuna a través de los bienes raíces que fueron el detonante del avance económico del padre de Donald Trump y del propio expresidente.

Hay señalamientos de que el padre de Donald Trump, Frederick Christ Trump, aprendió bien a jugar con los vacíos legales.

ESCÁNDALOS LO FORTALECEN

Existe una investigación del Times con presunta evidencia de que el padre de Trump evadió millones de dólares en impuestos y de esta manera incrementó significativamente la riqueza familiar, que en algún momento fue repartida entre los hijos. Donald Trump recibió más de 400 millones de dólares. "De aquellos millones de la mitad del siglo 20", señala Palacios.

Donald Trump es un hito en la historia de EU. Es el único presidente que enfrenta más de un centenar de cargos penales y no penales mientras busca la presidencia, por tercera vez. Es el candidato favorito del Partido Republicano y ninguno de sus escándalos han minado su fortaleza política. Al contrario, contra toda lógica, lo han fortalecido; a pesar, incluso, de ser un estadounidense fichado como criminal.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Emerson College Polling, Trump supera a su más cercano rival entre los republicanos, el gobernador Ron DeSantis, por 47 puntos porcentuales. Con el presidente demócrata Joe Biden está empatado.