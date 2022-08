Enfrenta DEA al fentalino, grave amenaza para EU

El domingo 21 de agosto, la DEA reconocerá el Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo. La agencia se une a las muchas voces dedicadas a educar al público sobre los graves peligros del envenenamiento por fentanilo en píldoras falsas y mezclado con otras drogas ilícitas.

La DEA apoya los esfuerzos de varias organizaciones –incluidas la Fundación Alexander Neville, la Sociedad Blue Plaid, Facing Fentanyl, Voices for Awareness, V.O.I.D. y otras– para ampliar los esfuerzos en todo el país para aumentar la conciencia sobre las drogas altamente adictivas y peligrosas que contienen fentanilo y que continúan impulsando la epidemia de opioides.

El fentanilo es un opioide sintético que es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Es económico, ampliamente disponible, altamente adictivo y potencialmente letal. Los traficantes de drogas mezclan cada vez más el fentanilo con otras drogas ilícitas, en forma de polvo y pastillas, para generar adicción y crear clientes habituales. Muchas víctimas de envenenamiento por fentanilo no saben que el este está en la sustancia que están ingiriendo.

Según los CDC, aproximadamente 107 mil 622 personas en los Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas e intoxicaciones en 2021, y el 67 por ciento de esas muertes involucraron opioides sintéticos como el fentanilo. Solo dos miligramos de la droga es una dosis potencialmente letal.

La DEA apoya a socios federales, estatales, locales y comunitarios que trabajan incansablemente para generar conciencia sobre este importante problema y prevenir las intoxicaciones por fentanilo que devastan el país.

La DEA ha creado una exhibición especial para su museo, The Faces of Fentanyl, para conmemorar las vidas perdidas por el envenenamiento por dicha droga. Quien desee enviar una foto de un ser querido muerto por esta causa, puede enviar su nombre y foto a fentanylawareness@dea.gov, o publicarla en redes sociales usando el hashtag #NationalFentanylAwarenessDay.

"No podemos cansarnos de tener conversaciones abiertas y honestas con todos nuestros seres queridos sobre los peligros del fentanilo ilícito", dijo Greg Millard, agente especial a cargo de la División de El Paso de la DEA. "Si aún no lo ha hecho, o está buscando la oportunidad de hacerlo, no hay mejor momento que este domingo durante el Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo".