Parques eólicos no matan a las ballenas

PORTLAND, Maine

Las acusaciones infundadas de que la energía eólica marina amenaza a las ballenas se han convertido en un punto álgido en la lucha por el futuro de las energías renovables.

En los últimos meses, conservadores como el expresidente estadounidense Donald Trump han afirmado que la construcción de turbinas eólicas marinas está matando a estos animales gigantes.

Los científicos afirman que no hay pruebas creíbles que relacionen los parques eólicos marinos con la muerte de ballenas. Pero eso no ha impedido que grupos conservadores y grupos antidesarrollo que adoptan el estilo "no en mi patio trasero" establezcan la conexión.

The Associated Press separa la realidad de la ficción en lo que respecta a las ballenas y la energía eólica en el inicio de la temporada migratoria de la ballena franca del Atlántico Norte:

¿DÓNDE HAY PROYECTOS EÓLICOS?

Hasta la fecha se están construyendo dos parques eólicos marinos comerciales en Estados Unidos.

El promotor danés de energía eólica Ørsted y la compañía eléctrica Eversource están construyendo South Fork Wind, situado a 56 kilómetros (35 millas) al este de Montauk Point, Nueva York. Ørsted anunció el 7 de diciembre que la primera de sus 12 turbinas ya envía electricidad a la red. Vineyard Wind está construyendo un parque eólico de 62 turbinas a 24 km de Massachusetts. Ambos tienen previsto abrir a principios del año que viene, y otros grandes proyectos eólicos marinos están obteniendo permisos.

También hay dos proyectos piloto: cinco turbinas frente a Rhode Island y dos frente a Virginia. El gobierno del presidente Joe Biden se propone suministrar energía eólica marina a 10 millones de hogares para 2030, un elemento clave de sus objetivos climáticos.

¿PROVOCAN LA MUERTE DE BALLENAS?

Los expertos señalan que no hay pruebas de que la construcción limitada de parques eólicos en la costa atlántica haya provocado directamente la muerte de ballenas, a pesar de las declaraciones políticamente motivadas que sugieren un vínculo.

Los rumores comenzaron a surgir después de 2016, cuando un número inusual de ballenas comenzaron a ser encontradas muertas o varadas en las playas de Nueva Inglaterra, una tendencia que precede a la construcción de grandes parques eólicos marinos que comenzó este año.

Aunque se desconocen las causas exactas de los recientes encallamientos de ballenas en la costa este, las ballenas se enfrentan a peligros derivados de las actividades humanas.

Según los científicos y las autoridades federales, las mayores amenazas son las colisiones con embarcaciones y los enredos en redes de pesca. También preocupa la contaminación acústica submarina.