Repuntan parteras en Texas

DENTON, Texas

El Departamento de Servicios de Salud del Estado actualizó, recientemente, su metodología sobre cómo realiza el seguimiento de las parteras.

Los datos, reportados por primera vez por el Tribune, muestran que el número de parteras en Texas ha aumentado constantemente durante la última década: 66.7 por ciento en un período de 10 años, pero el número total de parteras (casi 500 enfermeras parteras y más de 300 parteras profesionales) es una fracción de lo que a los defensores les gustaría ver en un estado tan grande como Texas.

Los cinco condados más poblados, que representan el 43 por ciento de la población del estado, también contienen el 56 por ciento de las enfermeras parteras de Texas.

Sólo 20 condados en Texas tienen más de cinco enfermeras parteras, y el condado con más enfermeras parteras per cápita, el condado de Delta, tiene sólo una partera.

PARTOS EN CASA

Era temprano en la pandemia de Covid 19 cuando Tereé Fruga recibió una llamada de una futura madre preguntando sobre un parto en casa.

La mujer al otro lado de la llamada telefónica le dijo a Fruga, una partera registrada, que nunca había considerado dar a luz fuera de un hospital, pero tenía miedo del nivel de atención que recibiría como mujer negra. Las precauciones contra el Covid 19 en ese momento habrían impedido que la madre embarazada tuviera un amplio sistema de apoyo en el hospital.

"Había mucho miedo de no tener a nadie o de no tener un defensor", recordó Fruga en una entrevista con The Texas Tribune.

Fruga, que también es negra y trabaja en los suburbios de Dallas, lo entendió. Las mujeres negras en Texas tienen el doble de probabilidades que las mujeres blancas de morir durante el parto.

Es una de las razones por las que Fruga ingresó a la profesión de partera hace 11 años y por la que ahora forma parte de una junta estatal que aboga por un acceso más fácil para convertirse en partera.

"Toda mujer merece una partera y yo la mantengo", dijo Fruga. "La partería no es sólo para quienes eligen dar a luz fuera del hospital".

Desiertos de atención

Según un estudio de March of Dimes más del 46 por ciento de los condados de Texas se definen como desiertos de atención de maternidad y algunas mujeres en el centro de Texas y el Panhandle necesitan conducir más de una hora hasta el hospital de parto más cercano.

"Es una carga y una dificultad para algunas de estas mujeres en las zonas rurales de Texas obtener buena atención y buena cobertura", dijo Laurie Fremgen, partera con sede en Austin y presidenta de la Junta Asesora de Parteras de Texas.

REGULACIÓN DE LICENCIAS

La regulación de las parteras varía significativamente en los Estados Unidos, especialmente para las enfermeras parteras. Si bien el Colegio Americano de Enfermeras Parteras proporciona a los estados estándares profesionales, las reglas específicas sobre partería se dejan a criterio de los estados.

"Queremos asegurarnos de que la capacitación de parteras sea culturalmente competente, muy basada en la equidad y las disparidades en la salud, y que estemos equipando a personas que puedan trabajar en las comunidades más afectadas", dijo Masino.

Boldly BLUE también llevará a cabo investigaciones a largo plazo sobre la ayuda que brindan sus parteras recién capacitadas para comprender mejores formas de fortalecer los sistemas de atención materna de manera equitativa.

El aumento de la equidad en la atención materna es parte de lo que impulsó a Fruga a ingresar en este campo, quien inicialmente era técnica de obstetricia antes de comenzar su formación como partera.

En ese momento, dijo que solo había otra partera negra en su comunidad.

"Quiero hacer esto porque las mujeres como yo están muriendo", dijo Fruga.