Aumentan arrestos de inmigrantes en Texas

HOUSTON, Texas

A medida que la Administración Trump intensifica su amplia ofensiva contra la inmigración, la indignación aumenta en todo el país, especialmente después de los recientes tiroteos cometidos por agentes de Inmigración y Control de Aduanas.

Un agente del ICE disparó mortalmente a Renee Nicole Good , residente de Minneapolis de 37 años, el 7 de enero cuando intentaba huir mientras los agentes intentaban sacarla de su vehículo. Dos días después, durante una parada vehicular en Portland, Oregón, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó e hirió a dos venezolanos. Uno de ellos, Luis David Nino-Moncada, se declaró recientemente inocente de agresión con agravantes contra un agente federal y de daños a propiedad federal.

Poco después, estallaron protestas en todo el país, tanto en estados azules como California y Nueva York como en estados rojos como Texas, donde hubo grandes manifestaciones en Houston, Austin, Dallas y otras ciudades.

Trump, quien hizo de las deportaciones masivas un elemento central de su campaña presidencial, reiteró el compromiso de su administración con esa política en un comunicado de prensa el miércoles, vinculando el aumento de las deportaciones con menores costos de vivienda, salarios más altos y menor delincuencia.

Durante su segundo mandato, Trump ha reorientado el enfoque del gobierno, pasando de la vigilancia fronteriza a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados del interior del país. Los arrestos diarios del ICE en Texas han aumentado de un promedio de 85 al día durante los últimos 18 meses de la administración Biden a 176 al día en los primeros seis meses de la administración Trump, según un análisis del Tribune.

Los inmigrantes indocumentados en Texas han informado que se quedan en casa tanto como sea posible para evitar ser blanco de los oficiales de inmigración o la policía.

Mientras tanto, las instalaciones del ICE en Texas y otros lugares han sido blanco de ataques: en septiembre, un hombre de 29 años disparó contra una oficina de inmigración en Dallas, matando a dos detenidos e hiriendo a otro. Apenas unos meses antes, un grupo de casi una docena de personas atacó un centro de detención en Álvaro con equipo táctico y armas, hiriendo a un agente del orden local.

Esto es lo que debe saber sobre cómo opera ICE en Texas y qué derechos tienen las personas cuando un agente se acerca a ellas.

¿Cómo está ICE arrestando a la gente en Texas?

Las operaciones de más alto perfil son las redadas callejeras, donde agentes del ICE, a menudo acompañados por policías estatales y locales, se centran en una zona o negocio en particular y arrestan a grupos de inmigrantes indocumentados.

Algunas de las redadas más grandes se han llevado a cabo en Houston y sus alrededores: en mayo, el ICE afirmó haber deportado a más de 500 personas y arrestado a más de 400 presuntos inmigrantes indocumentados en la ciudad y sus alrededores en aproximadamente una semana. En octubre, el ICE llevó a cabo otro operativo masivo en Houston durante 10 días, en el que, según afirmaron, arrestó a más de 1500 inmigrantes indocumentados.

ICE se ha centrado principalmente en las grandes áreas urbanas del estado, pero a principios de este año, según Border Report, el director de la Asociación de Constructores del Sur de Texas dijo que los agentes habían estado realizando redadas en sitios de construcción a lo largo de la frontera .

Pero la forma más común en que los agentes de ICE rastrean a inmigrantes indocumentados es a través del sistema de justicia penal local. Los agentes de inmigración pueden solicitar que las cárceles retengan a una persona indocumentada que ha sido encarcelada y luego la entreguen a ICE para su deportación. La Cárcel del Condado de Harris lidera el país en este tipo de retenciones migratorias, también conocidas como órdenes de detención de ICE, según un análisis del Tribune.

ICE también está atacando cada vez más a los inmigrantes cuando llegan para audiencias judiciales o citas rutinarias de inmigración; agentes de ICE han arrestado a personas en edificios federales en El Paso , tribunales de inmigración en San Antonio y oficinas de libertad condicional en Dallas .

¿Cómo y por qué trabaja ICE con los departamentos de policía locales?

A principios de la segunda administración de Trump, el gobernador Greg Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que apoyara las operaciones federales de control de inmigración para rastrear y deportar a inmigrantes indocumentados.

Algunos alguaciles de Texas han firmado acuerdos para colaborar estrechamente con el ICE en la aplicación de las leyes de inmigración. Una nueva ley estatal, aprobada en la sesión legislativa del año pasado, exige que los alguaciles de todos los condados con cárceles firmen este año dichos acuerdos, también conocidos como el programa 287(g). Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, más de la mitad de los arrestos del ICE en Texas se han realizado en cárceles locales, según el análisis del Tribune.

Incluso en ciudades de Texas gobernadas por demócratas como Austin y San Antonio, donde los líderes locales en el pasado han declarado que su policía no cooperará con los oficiales de inmigración, el estado requiere que los departamentos de policía locales apoyen las operaciones de ICE, una política adoptada por otros estados como Florida y Luisiana.

Según KUT, el Departamento de Policía de Austin anunció el jueves que sus oficiales tienen órdenes generales de colaborar con los agentes federales de inmigración para ejecutar las órdenes de deportación. En marzo, la policía de Houston recibió instrucciones de llamar a las autoridades federales de inmigración si detectan a una persona con órdenes de deportación en la base de datos nacional de delitos.

¿Hay lugares cuyo acceso está fuera del alcance de los agentes de ICE?

La administración Trump, a principios de su segundo mandato, anuló las políticas federales que limitaban los arrestos de inmigrantes en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales.

Pero para entrar a espacios privados como casas y negocios, los agentes de inmigración y la policía todavía necesitan una orden judicial firmada por un juez.

Si los agentes de ICE se acercan a usted en público, ¿cuáles son sus derechos?

Cualquier persona confrontada por un agente de ICE tiene derecho a guardar silencio y, si es detenida, tiene derecho a un abogado. Si un agente no tiene una orden judicial firmada, las personas tienen derecho a negarle la entrada a su domicilio y a negarse a realizar registros, independientemente de su estatus migratorio. Los agentes tienen derecho a cachear a una persona para verificar si lleva armas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recomienda mantener la calma y no resistirse ni obstruir a los agentes. También recomienda no mentirles ni entregarles documentos falsos.

Se recomienda que las personas memoricen los números de teléfono de sus familiares y amigos, así como de su abogado. Si toman medicamentos, tengan un plan para que otra persona se los entregue a los agentes si son arrestados.

