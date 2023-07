Acuerdo de Hunter Biden con fiscalía, en suspenso

Hunter Biden fue acusado el mes pasado de dos delitos menores de no pagar más de 100.000 dólares en impuestos por ingresos de más de 1,5 millones de dólares en 2017 y 2018, y se tenía previsto que se declarara culpable el miércoles luego de que hizo un acuerdo con los fiscales, quienes planeaban recomendar una condena de dos años de libertad condicional. Los fiscales dijeron el miércoles que Hunter Biden sigue bajo investigación, pero no dieron a conocer detalles al respecto.

La jueza federal de distrito Maryellen Noreika, que fue designada por el presidente Donald Trump, expresó inquietudes sobre los detalles del acuerdo y sobre su propio papel en el procedimiento. El plan también incluía un acuerdo sobre un cargo de posesión de armas separado. Biden ha sido acusado de poseer un arma de fuego en 2018 siendo un consumidor de drogas. Siempre y cuando se adhiriera a los términos de su acuerdo, el caso del arma debía ser borrado de su expediente. De lo contrario, el cargo de delito grave conlleva 10 años de prisión.

"Me parece que ustedes me dicen: ´ratifique el acuerdo y punto, su señoría´. Me parece que esto da primacía a la forma sobre el contenido", comentó la jueza. Pidió a los abogados de la defensa y a los fiscales que explicaran la razón por la que debía aceptar el acuerdo. Mientras tanto, Hunter Biden se declaró inocente de los cargos relacionados con impuestos.