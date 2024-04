Nueva advertencia sanitaria en EU

Los científicos de la ciudad de Nueva York tienen una nueva advertencia después de que un estudio de Mount Sinai encontró gripe aviar altamente contagiosa en algunas aves de la ciudad, reportaron medios locales.

Los funcionarios sanitarios advierten que si te encuentras con un pájaro o cualquier otro animal que esté enfermo, muerto o actuando de manera extraña, es mejor alejarse.

De acuerdo con WABC-TV, sólo se han reportado dos casos humanos de gripe aviar en el país desde 2022 y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que el riesgo actual para el público en general es bajo, pero es importante ser cautelosos.

Según los CDC, los pacientes, de Texas y Colorado, respectivamente, habían estado en contacto con animales de granja, incluidas gallinas.

Philip Meade, becario postdoctoral de la Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai, detalló que se ha encontrado gripe aviar en varios gansos, un halcón peregrino, un halcón de cola roja y un pollo en el parque Marcus Garvey de Manhattan. De acuerdo con expertos sanitarios, se descubrieron varios casos de gripe aviar en un parque de Manhattan.

"No vas a pasar junto a un ganso enfermo y contraer la gripe aviar. No funcionará así", dijo Meade. "Las precauciones que todo el mundo debería tomar serían simplemente limitar el contacto con la vida silvestre... No deberías correr hacia un ganso canadiense y tratar de atraparlo", reportó a CBS News.