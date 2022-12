Esperan megaoleada migratoria

EL PASO, Texas

Las ciudades fronterizas de Texas se alistaban ayer domingo para la llegada de hasta 5.000 migrantes más al día a través de la frontera con México, una vez que concluyan las restricciones migratorias relacionadas con la pandemia en los próximos días, poniendo en marcha planes para brindar albergue de emergencia, alimentos y otros servicios básicos.

El juez del condado El Paso, Ricardo Samaniego, dijo a The Associated Press que la región en donde se encuentra uno de los cruces fronterizos de mayor actividad en el país, estaba coordinando labores de albergue y reubicación con organizaciones no gubernamentales y con otras ciudades. También solicitó al gobierno estatal y federal el envío de ayuda humanitaria en un momento en que se prepara para una oleada masiva de nuevos migrantes a partir del miércoles, cuando se tiene programado el fin de la medida de salud pública Título 42.

Esa regla ha sido utilizada para disuadir a más de 2,5 millones de migrantes a cruzar la frontera desde marzo de 2020 para prevenir la propagación de contagios de Covid-19.

Los pronósticos indican que las temperaturas en la región caerán por debajo del punto de congelación esta semana. El domingo fue posible ver a personas envueltas en cobertores donados por la Cruz Roja caminando cerca del aeropuerto.

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, emitió el sábado una declaración de emergencia estatal que le permite a la ciudad fronteriza acceder a recursos adicionales a nivel local y estatal para la instalación de albergues y demás ayuda urgente.

Samaniego señaló que la orden llegó un día después de que las autoridades de El Paso le enviaron una carta al gobernador de Texas, Gregg Abbott, en la que le solicitaban asistencia humanitaria para la región. Dijo que el pedido fue de recursos para ayudar a atender y a reubicar a los migrantes recién llegados, no para que se envíen elementos de seguridad adicionales.

El juez indicó que no ha recibido respuesta a la solicitud y que, en caso de que la ciudad no reciba asistencia estatal pronto, planea emitir una declaratoria de emergencia para todo el condado, especificando el tipo de ayuda que se necesita en la zona.

La ciudad de El Paso anunció el miércoles que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés) se comprometió a enviar 6 millones de dólares, pero Samaniego señaló que la región aún requiere más millones de dólares para albergar, alimentar y brindar ayuda a los migrantes recién llegados. Exhortó al gobierno estatal y federal a que proporcionen los fondos adicionales.

"La estrategia ya está, sabemos cómo hacer esto, lo único que necesitamos son los recursos", comentó Samaniego. "No necesitamos a alguien que determine cómo se está haciendo o cómo se hará. Somos una de las ciudades más seguras del país... No estamos pidiendo instrucciones, estamos pidiendo recursos".

ALBERGUES TEMPORALES