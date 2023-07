Horrendo y peligroso, en caso de ser cierto

Los demócratas del Capitolio de Texas dijeron que planeaban abrir una investigación al respecto.

"Estamos hablando de los valores fundamentales de quiénes somos como país y de la indecencia humana que estamos viendo", señaló Jean-Pierre. "Si esto es cierto, está completamente mal".

En un caso, de acuerdo con Wingate, una niña de 4 años de edad que intentó cruzar por el alambre de púas fue "empujada hacia atrás" por soldados de la Guardia Nacional de Texas que cumplían órdenes, y que más tarde la niña se desmayó por el calor. Las temperaturas en el condado de Maverick durante este verano boreal han superado los 37 grados Celsius (100 grados Fahrenheit).

El jefe policial del condado de Maverick, Tom Schmerber, quien ha apoyado el despliegue de agentes estatales a la frontera, dijo que le sorprendió el relato del agente.

"No estoy de acuerdo con lo que sea que les dicen que hagan", dijo Schmerber. "Eso no es algo que forme parte de nuestra misión. Sé que estamos aquí para proteger y servir sin importar quién sea, inmigrantes o ciudadanos estadounidenses. Pero no vamos a hacer ningún daño a nadie".