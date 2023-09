Recorren los vecindarios en busca de alumnos ausentes

San Juan, Texas

Personal del Distrito Escolar de PSJA, caminaron por los vecindarios para recuperar a los estudiantes que actualmente no asisten a la escuela como parte de la iniciativa anual Countdown to Zero.

Este es un programa puerta a puerta que se enfoca en brindar asistencia, animo y recursos a los estudiantes para que regresen a completar su educación postsecundaria e incluso se conecten con oportunidades universitarias.

El grupo incluía personal administrativo, profesores y cientos de voluntarios para hablar con los padres de familia de estos estudiantes.

El Dr. Alejandro Elías agradeció a todos los voluntarios que se reunieron el pasado sábado por la mañana para ayudar con la iniciativa de la Caminata de Recuperación Countdown to Zero Dropout.

“Antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Se necesitan muchos de nosotros para que esto suceda. Esto es lo que hace la familia, la familia se une y se une para ayudarse unos a otros”, dijo Elías, superintendente de Pharr-San Juan- AlamoISD. “Queremos ayudar a esos estudiantes a tener una segunda oportunidad. Marcaremos la diferencia para cada estudiante y los ayudaremos a tener éxito”.





La próxima caminata de recuperación de la deserción escolar se llevará a cabo este próximo sábado 16 de septiembre por la mañana.

Como parte de los esfuerzos para ayudar a los estudiantes a terminar la escuela, PSJA ISD también reabrió su Academia Técnica Universitaria y Profesional (PSJA CCTA), que permite a jóvenes de 18 a 26 años que no obtuvieron un diploma de High school terminar la escuela y conectarse con estudios superiores.