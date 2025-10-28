Impacto del cierre en empleados federales

SAN ANTONIO, Texas.- Desde que comenzó el cierre del gobierno federal este mes, la residente de San Antonio Imelda Avila-Thomas canceló las clases particulares de su hija y la retiró del cuidado después de la escuela.

La empleada del Departamento de Trabajo, que se encontraba en licencia sin goce de sueldo, hizo todo lo posible para prepararse para el cierre. Solicitó prestaciones por desempleo, solicitó trabajos a tiempo parcial y vendió algunas pertenencias de su familia. Sin un fin inminente para el cierre, Avila-Thomas no sabe cuándo recibirá su próximo sueldo.

El cierre ha sido mental y físicamente "desgarrador" para su familia y para los empleados federales a los que representa como presidenta de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 2139, dijo.

"Es muy decepcionante que nos hayamos visto afectados", dijo. "Los empleados federales han pasado por muchas dificultades este año".

Avila-Thomas es uno de los aproximadamente 130,000 empleados civiles federales en Texas. La mayoría se encuentra en licencia o trabajando sin sueldo, ya que el Congreso y el presidente Donald Trump no han logrado un acuerdo para financiar el gobierno.

Muchos trabajadores federales perdieron su primer cheque de pago completo este fin de semana después de haber recibido solo un cheque de pago parcial hace dos semanas.

La cosa se está poniendo seria, dijo Chris Brown, funcionario principal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth. Brown es uno de los aproximadamente 4000 empleados de la TSA que están obligados a trabajar sin sueldo. Empleados como Brown históricamente han recibido pagos retroactivos tras la reapertura del gobierno.

Brown, quien también se desempeña como vicepresidente de su sindicato local, dijo que su experiencia como oficial de la TSA en cierres anteriores lo ayudó a prepararse para este.

Ha guardado dinero durante varios meses en previsión de un posible cierre. Pero nunca se puede planificar lo suficiente para algo así, dijo. Siempre existe la posibilidad de que surja un costo imprevisto.

Johnny Jones, otro oficial de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth, dijo que está dispuesto a vender algunas de sus posesiones para pagar las cuentas.

Jones, el presidente de su sindicato, dijo que sus colegas están constantemente preocupados por cuánto tiempo más durará el cierre y qué ajustes tendrán que hacer en sus vidas.

"Esa incertidumbre realmente ha invadido el proceso de pensamiento", dijo.

Jones ha trabajado para proteger a los empleados de represalias por no acudir al trabajo y ha abogado por que se permita a los agentes de la TSA estacionar en las terminales del aeropuerto. Esto les permitiría salir del trabajo más rápido para poder regresar a casa con sus familias o a un segundo trabajo, afirmó.

Justin Bautista, ingeniero eléctrico del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, dijo que también prevé que los impactos del cierre empeorarán a medida que se prolongue.

Bautista, delegado principal de su sindicato, fue suspendido temporalmente al inicio del cierre. Poco después, se le notificó que era un empleado con excepción y se le reincorporó al trabajo sin sueldo, ya que su labor es esencial para la agencia.

Desde que comenzó el cierre, ha solicitado múltiples préstamos y ha tenido dificultades para concentrarse en su trabajo diario y en sus estudios de posgrado a tiempo parcial.

"Es una distracción mental, en cierto nivel, tener que preocuparse por todo esto", dijo.

De vuelta en San Antonio, Avila-Thomas expresó su preocupación por el impacto que el cierre está teniendo en la salud mental de algunos trabajadores federales. Ha estado compartiendo recursos, como bancos de alimentos, con sus colegas.

"Cada día que pasa, nos despertamos y les digo a todos: no pasen tanto tiempo leyendo las noticias", dijo. "Cuídense".

La mayoría de los legisladores de Texas han reconocido los daños que el cierre ha tenido para los trabajadores federales, pero esto no significa que se apresuren a reabrir el gobierno.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron en septiembre una solución a corto plazo que habría extendido la financiación del gobierno siete semanas más. Hasta el viernes, la iniciativa había fracasado en el Senado una docena de veces.

Los líderes demócratas del Senado han dicho que no votarán por un plan de financiación que no preserve los subsidios a la atención médica que expirarán a fin de año.