Lanzan nueva serie de ´Behind the Mission´

El Distrito Escolar Independiente Consolidado Mission (CISD) hizo el lanzamiento de una nueva serie mensual titulada "Behind the Mission", una iniciativa cuyo objetivo es destacar a los dedicados empleados que trabajan entre bastidores para mantener el distrito funcionando con solidez. Desde conductores de autobús y conserjes hasta profesionales de IT, equipos de cafetería, oficiales de seguridad y personal administrativo, "Behind the Mission" destacará a las personas cuyos esfuerzos no siempre se ven, pero cuyo impacto se siente profundamente en los campus y departamentos.
La iniciativa se creó para honrar a quienes hacen posible el aprendizaje a diario: quienes llegan temprano, se quedan hasta tarde y garantizan que los estudiantes, el personal y las escuelas del distrito reciban apoyo, seguridad y éxito. Cada mes, Mission CISD publicará una nueva sección en su sitio web, redes sociales y boletines internos, presentando a uno de estos miembros del equipo mediante entrevistas, videos y fotos.